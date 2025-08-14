Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.8.2025 | 10:01

Leikmenn Chelsea styrkja fjölskyldu Jota

Chelsea vann HM félagsliða.
Chelsea vann HM félagsliða. AFP/Henry Nicholls

Tengdar fréttir

Diogo Jota látinn

James Milner og Diogo Jota á góðri stundu.

Skiptir um númer til heiðurs Jota

» Fleiri tengdar fréttir

Leikmenn enska knattspyrnufélagsins Chelsea ætla að gefa fjölskyldu Diogo Jota og André Silva, sem létust í bílslysi fyrr í sumar, hluta af bónusum sínum frá HM félagsliða.

The Athletic greinir frá en Jota var leikmaður Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og þeir bræðurnir létust í júlí síðastliðnum.

Stjarna Liverpool lést í bílslysi
Frétt af mbl.is

Stjarna Liverpool lést í bílslysi

Chelsea vann HM félagsliða í sumar og Chelsea hefur úthlutað 11,4 milljónum punda í bónus sem dreift verður jafnt á milli leikmanna liðsins.

Félagið og leikmenn liðsins hafa ákveðið að senda sömu upphæð og hver leikmaður fær til fjölskyldu Jota, sem er um 368.267 pund og 61 milljón króna íslenskar.

 

Tengdar fréttir

Diogo Jota látinn

James Milner og Diogo Jota á góðri stundu.

Skiptir um númer til heiðurs Jota

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Ísjakar og íslenskt úrval á flugvellinum Telur hjúkrunarrými innan fangelsa óæskileg Mikið afrek hjá Laufeyju Lín Trump og Pútín funda í Alaska
Fleira áhugavert
Lækkun á bensínverði skilar sér ekki í vasa neytenda Telur hjúkrunarrými innan fangelsa óæskileg Veitir Stallone heiðursverðlaun Hugleikur Dagsson á þunnum ís hjá Facebook