Leikmenn Chelsea styrkja fjölskyldu Jota

Leikmenn enska knattspyrnufélagsins Chelsea ætla að gefa fjölskyldu Diogo Jota og André Silva, sem létust í bílslysi fyrr í sumar, hluta af bónusum sínum frá HM félagsliða.
The Athletic greinir frá en Jota var leikmaður Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og þeir bræðurnir létust í júlí síðastliðnum.
Chelsea vann HM félagsliða í sumar og Chelsea hefur úthlutað 11,4 milljónum punda í bónus sem dreift verður jafnt á milli leikmanna liðsins.
Félagið og leikmenn liðsins hafa ákveðið að senda sömu upphæð og hver leikmaður fær til fjölskyldu Jota, sem er um 368.267 pund og 61 milljón króna íslenskar.