Rooney vonsvikinn með ummæli Brady

Wayne Rooney var ósáttur út í Tom Brady vegna ummæla sem hann lét falla í heimildarþáttunum Built in Birmingham: Brady & the Blues sem eru um enska knattspyrnufélagið Birmingham.
„Mér fannst þetta ósanngjarnt. Þegar ég kom til Birmingham þá var allt í rúst, þarna voru leikmenn sem gátu ekki tekið félagið upp á næsta stig.
Tom Brady kom inn einu sinni minnir mig og ég held að hann hafi ekki skilið fótbolta sérstaklega vel á þeim tíma, hann mætti degi fyrir leik þegar æfingar eru aðeins léttari. Það sem hann skilur er að leggja hart að sér, það vitum við, þess vegna er ég vonsvikinn með ummælin.
Fótbolti og amerískur fótbolti eru ekki eins, NFL-deildin er aðeins í þrjá mánuði og maður þarf að passa upp á að leikmenn fái hvíld. Ég ber samt mikla virðingu fyrir Brady, hann er einn besti íþróttamaður sögunnar,“ sagði Rooney við BBC.
Brady er sigursælasti leikstjórnandi NFL-deildarinnar í ruðningi frá upphafi.