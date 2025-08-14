Slot: Félögin hafa komist að samkomulagi

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool í ensku úrvalsdeild karla, hélt fyrsta blaðamannafund félagsins fyrir tímabilið 2025/26 í dag. Liðið mætir Bournemouth í fyrsta leik tímabilsins næstkomandi föstudag.
Á fundinum staðfesti Slot að Liverpool og ítalska félagið Parma hefðu komist að samkomulagi um 18 ára gamla miðvörðinn Giovanni Leoni. Leikmaðurinn á sjálfur eftir að skrifa undir samning svo Slot vildi ekki segja meira um hann.
Liverpool er einnig orðað við enska landsliðsmanninn Marc Guehi sem er miðvörður eins og Leoni.
Getur þú sagt eitthvað um Guehi og þær væntingar sem þú hefur?
„Nei. Hann er ekki leikmaður okkar og er fyrirliði liðsins sem við vorum að tapa á móti síðastliðinn sunnudag. Þið ættuð að spyrja stjóra Palace um hann,“ sagði Slot um Guehi.