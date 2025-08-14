Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.8.2025 | 11:40

Willum lagði upp sigurmarkið (myndskeið)

Willum Þór Willumsson og Kyogo Furuhashi sem skoraði fyrra mark Birmingham. Ljósmynd/Birmingham

Willum Þór Willumsson, leikmaður Birmingham City, lagði upp sigurmark liðsins gegn Sheffield United í fyrstu umferð enska deilda­bik­ars­ins í fót­bolta. Lokatölur voru 2:1.

Birmingham komst yfir eftir aðeins fjórar mínútur en Sheffield jafnaði á 72. mínútu. Staðan var því 1:1 þar til undir lok leiks þegar Willium fékk boltann á lofti í teignum, tók hann á kassann og kom honum á Jay Stansfield sem skoraði sigurmark Birmingham á 87. mínútu.

Birmingham mætir Port Vale í næstu umferð.

Alfons Sampsted var ekki í hóp hjá Birmingham og er mögulega á förum frá félaginu.

