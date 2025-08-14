Willum lagði upp sigurmarkið (myndskeið)

Willum Þór Willumsson, leikmaður Birmingham City, lagði upp sigurmark liðsins gegn Sheffield United í fyrstu umferð enska deildabikarsins í fótbolta. Lokatölur voru 2:1.
Birmingham komst yfir eftir aðeins fjórar mínútur en Sheffield jafnaði á 72. mínútu. Staðan var því 1:1 þar til undir lok leiks þegar Willium fékk boltann á lofti í teignum, tók hann á kassann og kom honum á Jay Stansfield sem skoraði sigurmark Birmingham á 87. mínútu.
Birmingham mætir Port Vale í næstu umferð.
Alfons Sampsted var ekki í hóp hjá Birmingham og er mögulega á förum frá félaginu.