Xhaka gerður að fyrirliða

Granit Xhaka er nýr fyrirliði Sunderland.
Granit Xhaka er nýr fyrirliði Sunderland. Ljósmynd/Sunderland

Knattspyrnumaðurinn Granit Xhaka kom til enska úrvalsdeildarfélagsins Sunderland í sumar og hefur verið gerður að fyrirliða liðsins.

Dan Neil var fyrirliði Sunderland á síðasta tímabili þegar liðið lenti í þriðja sæti í B-deild og leiddi liðið til sigurs í umspilinu um sæti í efstu deild. 

Xhaka, sem er 32 ára miðjumaður með mikla reynslu, hefur verið fyrirliði Sviss frá 2020 og hefur spilað 137 leiki fyrir landsliðið. 

Hann hefur spilað 225 leiki í ensku úrvalsdeildinni, skorað 17 mörk og lagt upp 24 mörk.

 

 

