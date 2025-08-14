Xhaka gerður að fyrirliða

Knattspyrnumaðurinn Granit Xhaka kom til enska úrvalsdeildarfélagsins Sunderland í sumar og hefur verið gerður að fyrirliða liðsins.
Dan Neil var fyrirliði Sunderland á síðasta tímabili þegar liðið lenti í þriðja sæti í B-deild og leiddi liðið til sigurs í umspilinu um sæti í efstu deild.
Xhaka, sem er 32 ára miðjumaður með mikla reynslu, hefur verið fyrirliði Sviss frá 2020 og hefur spilað 137 leiki fyrir landsliðið.
Hann hefur spilað 225 leiki í ensku úrvalsdeildinni, skorað 17 mörk og lagt upp 24 mörk.
🫡 Wearing the armband— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 14, 2025
❤️ Playing for the badge
🫂 Standing together
Granit Xhaka on being named captain of Sunderland AFC ⤵️