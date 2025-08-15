Arteta: Höldum áfram að grafa eftir gulli

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segir markmiðið á komandi tímabili vera það sama og undanfarin ár; að vinna ensku úrvalsdeildina.
Arsenal hefur hafnað í öðru sæti deildarinnar undanfarin þrjú tímabil og hefur samanlagt unnið sér inn flest stig á þeim tíma.
„Við höldum áfram að grafa, við höldum stöðugt áfram að grafa því einn daginn finnurðu gull. Þannig er það. Við erum með fleiri stig en öll önnur lið yfir síðustu þrjú tímabil, sem er ótrúlegt.
Þetta snýst allt um stöðugleika núna. Við verðum að ná þessu á einu tímabili til þess að enda einu stigi eða með betri markatölu en næsta lið. Það er markmiðið,“ sagði Arteta á fréttamannafundi í dag.
Arsenal heimsækir Manchester United á Old Trafford í stórleik fyrstu umferðar úrvalsdeildarinnar á sunnudag.