Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.8.2025 | 14:37

Enskur landsliðsmaður til Leeds

Dominic Calvert-Lewin er genginn til liðs við Leeds United.
Dominic Calvert-Lewin er genginn til liðs við Leeds United. AFP/Andy Buchanan

Knattspyrnufélagið Leeds United, nýliði í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu sem hefst í kvöld, hefur samið við enska sóknarmanninn Dominic Calvert-Lewin um að leika með liðinu næstu þrjú tímabil.

Calvert-Lewin, sem er 28 ára gamall, kemur á frjálsri sölu eftir að samningur hans við Everton rann út fyrr í sumar.

Hann hefur töluvert glímt við meiðsli undanfarin ár en var upp á sitt besta frá 2019 til 2021 þegar Calvert-Lewin skoraði 29 mörk í 69 leikjum fyrir Everton í úrvalsdeildinni.

Á þeim árum vann hann sér inn sæti í enska landsliðinu og lék alls 11 landsleiki og skoraði í þeim fjögur mörk. Síðasti landsleikurinn kom hins vegar árið 2021.

mbl.is
Fleira áhugavert
Trump: 25% líkur á engum árangri Ályktun ASÍ „í besta falli villandi“ Hefja rannsókn á Storytel Eldislax hugsanlega borist í fleiri ár
Fleira áhugavert
Eldislax hugsanlega borist í fleiri ár Fiskistofa og Hafró í viðbragðsstöðu Trump: 25% líkur á engum árangri Gagnrýnir að ekki hafi verið fundað með foreldrum