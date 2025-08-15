Enskur landsliðsmaður til Leeds

Knattspyrnufélagið Leeds United, nýliði í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu sem hefst í kvöld, hefur samið við enska sóknarmanninn Dominic Calvert-Lewin um að leika með liðinu næstu þrjú tímabil.
Calvert-Lewin, sem er 28 ára gamall, kemur á frjálsri sölu eftir að samningur hans við Everton rann út fyrr í sumar.
Hann hefur töluvert glímt við meiðsli undanfarin ár en var upp á sitt besta frá 2019 til 2021 þegar Calvert-Lewin skoraði 29 mörk í 69 leikjum fyrir Everton í úrvalsdeildinni.
Á þeim árum vann hann sér inn sæti í enska landsliðinu og lék alls 11 landsleiki og skoraði í þeim fjögur mörk. Síðasti landsleikurinn kom hins vegar árið 2021.