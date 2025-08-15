Fer til Brentford fyrir metfé

Enska knattspyrnufélagið Bournemouth hefur samþykkt 42,5 milljóna punda kauptilboð Brentford í hinn fjölhæfa Dango Ouattara, sem er landsliðsmaður Búrkína Fasó.
Ouattara er 23 ára og getur leikið í fremstu víglínu, á báðum köntum og sem vinstri bakvörður. Hann mun ferðast til Lundúna í dag og gengst þar undir læknisskoðun.
Gangi allt eftir gengur Ouattara til liðs Brentford og verður um metupphæð að ræða hjá félaginu.
Samkvæmt breska ríkisútvarpinu var Ouattara ósáttur við hlutverk sitt hjá Bournemouth og hugsaði sér því til hreyfings. Hann skoraði níu mörk í 37 leikjum í öllum keppnum fyrir Bournemouth á síðasta tímabili.