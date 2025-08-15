Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.8.2025 | 12:00 | Uppfært 12:15

Fjölskylda Jota mætir á Anfield

Jota, konan hans Rute Car­doso og börnin þeirra.
Jota, konan hans Rute Car­doso og börnin þeirra. Ljósmynd/Diogo Jota

Knattspyrnumaðurinn Diogo Jota sem spilaði með Liverpool lést í bílslysi í júlí á þessu ári og búist er við fjölskyldu hans á völlinn í fyrsta leik liðsins á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni.

Mínútu þögn verður fyrir alla leiki fyrstu umferðarinnar og leikmenn munu spila með sorgarbönd fyrir Jota og bróður hans, André Silva, sem lést einnig í bílslysinu. 

Liverpool og Wolves, fyrrum félag Jote, halda minningarathöfn fyrir leiki sína gegn Bournmouth og Manchester City.

Liverpool mætir Bournmouth á heimavelli í kvöld klukkan 19.

 

mbl.is
