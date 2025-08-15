Fjölskylda Jota mætir á Anfield

Knattspyrnumaðurinn Diogo Jota sem spilaði með Liverpool lést í bílslysi í júlí á þessu ári og búist er við fjölskyldu hans á völlinn í fyrsta leik liðsins á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni.
Mínútu þögn verður fyrir alla leiki fyrstu umferðarinnar og leikmenn munu spila með sorgarbönd fyrir Jota og bróður hans, André Silva, sem lést einnig í bílslysinu.
Liverpool og Wolves, fyrrum félag Jote, halda minningarathöfn fyrir leiki sína gegn Bournmouth og Manchester City.
Liverpool mætir Bournmouth á heimavelli í kvöld klukkan 19.