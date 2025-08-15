Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.8.2025 | 13:00

Frá Barcelona til United

Fridolina Rolfo hefur spilað 100 leiki með sænska landsliðinu.
Fridolina Rolfo hefur spilað 100 leiki með sænska landsliðinu. AFP/Fabrice Coffrini

Knattspyrnukonan Fridolina Rolfo er gengin til liðs við enska úrvalsdeildarfélagið Manchester United frá Barcelona.

Rolfo er 31 árs gömul og er lykilleikmaður í sænska landsliðinu. Hún spilaði sinn hundraðasta leik á Evrópumótinu í sumar þegar Svíþjóð komst alla leið í átta liða úrslit.

Hún vann Meistaradeild Evrópu tvisvar sinnum með Barcelona og spænsku deildina fjórum sinnum. Hún hefur einnig spilað með Wolfsburg, Bayern München og Linköping.

 

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Fann óvænt jarðhitasvæði Fjöldinn líklega mikið meiri en árið 2023 Var handtekinn eftir tilkynningu foreldris Fiskistofa og Hafró í viðbragðsstöðu
Fleira áhugavert
Eldislax hugsanlega borist í fleiri ár Gatið fór framhjá eftirlitsmönnum Fiskistofa og Hafró í viðbragðsstöðu Stærsta framkvæmd Bláskógabyggðar í farvatninu