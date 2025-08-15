Frá Barcelona til United

Knattspyrnukonan Fridolina Rolfo er gengin til liðs við enska úrvalsdeildarfélagið Manchester United frá Barcelona.
Rolfo er 31 árs gömul og er lykilleikmaður í sænska landsliðinu. Hún spilaði sinn hundraðasta leik á Evrópumótinu í sumar þegar Svíþjóð komst alla leið í átta liða úrslit.
Hún vann Meistaradeild Evrópu tvisvar sinnum með Barcelona og spænsku deildina fjórum sinnum. Hún hefur einnig spilað með Wolfsburg, Bayern München og Linköping.
📕 A new chapter awaits.— Manchester United Women (@ManUtdWomen) August 15, 2025
Fridolina Rolfo is a Red! 🔴