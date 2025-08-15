Kvartaði yfir kynþáttaníði á Anfield

Staðan í leik Liverpool og Bournemouth í upphafsleik ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta er 2:2 þegar þessi frétt er skrifuð.
Antoine Semenyo er búinn að skora bæði mörk Bournemouth en í fyrri hálfleik kom upp ljótt atvik er Ganamaðurinn kvartaði yfir kynþáttaníði frá stuðningsmanni Liverpool.
Semenyo tilkynnti Anthony Taylor dómara leiksins atvikið. Taylor stöðvaði leikinn í kjölfarið og ræddi við Arne Slot knattspyrnustjóra Liverpool og kollega hans Andoni Iraola hjá Bournemouth.
Leikurinn var stöðvaður í skamma stund áður en hann hélt áfram.