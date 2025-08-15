Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.8.2025 | 20:43

Kvartaði yfir kynþáttaníði á Anfield

Anthony Taylor ræðir við knattspyrnustjórana eftir að Semenyo tilkynnti níðið.
Anthony Taylor ræðir við knattspyrnustjórana eftir að Semenyo tilkynnti níðið. AFP/Paul Ellis

Staðan í leik Liverpool og Bournemouth í upphafsleik ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta er 2:2 þegar þessi frétt er skrifuð.

Antoine Semenyo er búinn að skora bæði mörk Bournemouth en í fyrri hálfleik kom upp ljótt atvik er Ganamaðurinn kvartaði yfir kynþáttaníði frá stuðningsmanni Liverpool.

Semenyo tilkynnti Anthony Taylor dómara leiksins atvikið. Taylor stöðvaði leikinn í kjölfarið og ræddi við Arne Slot knattspyrnustjóra Liverpool og kollega hans Andoni Iraola hjá Bournemouth.

Leikurinn var stöðvaður í skamma stund áður en hann hélt áfram.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stærsta framkvæmd Bláskógabyggðar í farvatninu Leita til ChatGPT vegna vanlíðunar Trump: 25% líkur á engum árangri Gagnrýna fyrirhugaðar landnemabyggðir Ísraela
Fleira áhugavert
Fjöldinn líklega mikið meiri en árið 2023 Fann óvænt jarðhitasvæði Stoppa verði stríðið „með ráðum og dáð“ Einn mikilvægasti leiðtogafundur síðari tíma