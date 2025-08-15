Maresca svarar Slot

Enzo Maresca knattspyrnustjóri Chelsea svaraði ummælum Arne Slot knattspyrnustjóra Liverpool sem hann lét falla í viðtali á dögunum.
„Ég bjóst við því að Chelsea myndi vinna deildina á síðasta tímabili,“ sagði Slot í viðtali við TalkSport en Liverpool endaði sem sigurvegari og Chelsea í fjórða sæti.
„Ég pæli ekkert í því sem aðrir segja um okkur. Ég vil ekki spila svona leiki. Ég vil einbeita mér að leikmönnum, reyna að bæta liðið og menn geta sagt það sem þeir vilja,“ svaraði Maresca.
Fyrsti leikur Liverpool á tímabilinu er gegn Bournemouth í kvöld. Chelsea mætir Crystal Palace á morgun.