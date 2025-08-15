Newcastle verður að gleyma Alexander um helgina

Sænski knattspyrnumaðurinn Alexander Isak mun ekki spila með Newcastle í fyrsta leik liðsins á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni á morgun.
Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle, tilkynnti á blaðamannafundi í dag að Alexander mundi ekki spila með liðinu á morgun.
„Við verðum að gleyma honum, hann verður ekki með okkur um helgina. Aðstaða hans hefur ekki breyst í smá tíma og ég er ekki að búast við breytingum á næstunni,“ sagði Howe.
Alexander er orðaður við Englandsmeistara Liverpool og vill fara frá Newcastle í sumar.