Newcastle verður að gleyma Alexander um helgina

Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle.
Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle. AFP/Andy Bunchanan

Sænski knattspyrnumaðurinn Alexander Isak mun ekki spila með Newcastle í fyrsta leik liðsins á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni á morgun.

Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle, tilkynnti á blaðamannafundi í dag að Alexander mundi ekki spila með liðinu á morgun.

„Við verðum að gleyma honum, hann verður ekki með okkur um helgina. Aðstaða hans hefur ekki breyst í smá tíma og ég er ekki að búast við breytingum á næstunni,“ sagði Howe.

Alexander er orðaður við Englandsmeistara Liverpool og vill fara frá Newcastle í sumar.

