Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.8.2025 | 20:58

Óvænt hetja Liverpool í fyrsta leik

mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Federico Chiesa reyndist hetja Liverpool þegar Englandsmeistararnir unnu Bournemouth, 4:2, í fyrsta leik ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Anfield í kvöld.

Liverpool er því komið með þrjú stig en Bournemouth er með ekkert.

Hugo Ekitiké kom Liverpool yfir á 37. mínútu með fyrsta marki deildarinnar á tímabilinu. Þá fékk hann boltann frá Alexis Mac Allister og kom sér í gegnum vörn Bournemouth áður en hann smellti boltanum framhjá Djordje Petrovic markmanni, 1:0. 

Hugo Ekitiké fagnar fyrsta mark deildarinnar.
Hugo Ekitiké fagnar fyrsta mark deildarinnar. AFP/Paul Ellis

Cody Gakpo kom Liverpool í 2:0 á 49. mínútu með einstaklingsframtaki. Þá fékk hann boltann frá Ekitiké og plataði tvo varnarmenn Bournemouth áður en hann skaut boltanum neðarlega í hægra hornið. 

Cody Gakpo skorar annað mark Liverpool.
Cody Gakpo skorar annað mark Liverpool. AFP/Paul Ellis

Eftir það gjörbreyttist þó leikurinn en Antonie Semenyo skoraði tvö mörk fyrir Bournemouth-liðið. 

Það fyrra kom á 64. mínútu en þá kom Tyler Adams boltanum á David Brooks sem sendi hann fyrir markið og þar var Semenyo til að setja hann í netið, 2:1. 

Á 76. mínútu jafnaði Semenyo metin. Þá keyrði hann sjálfur upp hálfan völlinn og var með menn með sér en ákvað að fara í skotið og skoraði, 2:2. 

Antoine Semenyo og Marcus Tavernier fagna jöfnunarmarkinu.
Antoine Semenyo og Marcus Tavernier fagna jöfnunarmarkinu. AFP/Paul Eliss

Þrátt fyrir það tókst Liverpool að snúa leiknum sér í vil en á 88. mínútu kom varamaðurinn Federico Chiesa heimamönnum yfir á nýjan leik. 

Þá barst boltinn til hans á lofti og hann smellti honum í netið, 3:2. 

Mohamed Salah komst síðan á blað undir blálok leiks þegar hann lék á varnarmenn Bournemouth og smellti honum í netið, 4:2, og sigur Liverpool innsiglaður. 

Liverpool heimsækir Newcastle í næstu umferð en Bournemouth fær Wolves í heimsókn. 

Liverpool 4:2 Bournemouth
90. mín. Bournemouth fær hornspyrnu
mbl.is
