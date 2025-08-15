Óvænt hetja Liverpool í fyrsta leik

Federico Chiesa reyndist hetja Liverpool þegar Englandsmeistararnir unnu Bournemouth, 4:2, í fyrsta leik ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Anfield í kvöld.
Liverpool er því komið með þrjú stig en Bournemouth er með ekkert.
Hugo Ekitiké kom Liverpool yfir á 37. mínútu með fyrsta marki deildarinnar á tímabilinu. Þá fékk hann boltann frá Alexis Mac Allister og kom sér í gegnum vörn Bournemouth áður en hann smellti boltanum framhjá Djordje Petrovic markmanni, 1:0.
Cody Gakpo kom Liverpool í 2:0 á 49. mínútu með einstaklingsframtaki. Þá fékk hann boltann frá Ekitiké og plataði tvo varnarmenn Bournemouth áður en hann skaut boltanum neðarlega í hægra hornið.
Eftir það gjörbreyttist þó leikurinn en Antonie Semenyo skoraði tvö mörk fyrir Bournemouth-liðið.
Það fyrra kom á 64. mínútu en þá kom Tyler Adams boltanum á David Brooks sem sendi hann fyrir markið og þar var Semenyo til að setja hann í netið, 2:1.
Á 76. mínútu jafnaði Semenyo metin. Þá keyrði hann sjálfur upp hálfan völlinn og var með menn með sér en ákvað að fara í skotið og skoraði, 2:2.
Þrátt fyrir það tókst Liverpool að snúa leiknum sér í vil en á 88. mínútu kom varamaðurinn Federico Chiesa heimamönnum yfir á nýjan leik.
Þá barst boltinn til hans á lofti og hann smellti honum í netið, 3:2.
Mohamed Salah komst síðan á blað undir blálok leiks þegar hann lék á varnarmenn Bournemouth og smellti honum í netið, 4:2, og sigur Liverpool innsiglaður.
Liverpool heimsækir Newcastle í næstu umferð en Bournemouth fær Wolves í heimsókn.