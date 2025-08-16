Eze búinn að semja við Tottenham

Fabrizo Romano greinir frá því að Eberechi Eze sé búinn að samþykkja samning hjá Tottenham og að Tottenham muni gera formlegt tilboð í kanntmanninn á næstu vikum.
Eze, sem hefur verið orðaður bæði við Tottenham og Arsenal í sumar, hefur tilkynnt stjórnendum Crystal Palace að hann vilji yfirgefa félagið og virðist vera á leiðinni til Tottenham.
Tottenham mun líklegast þurfa að borga upp riftunarákvæðið í samningi Eze til að kaupa hann, en það er um 110 milljónir íslenskra króna.
Eze er 27 ára og á 168 leiki að baki með Crystal Palace.