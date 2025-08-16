Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 16.8.2025 | 13:28

Fyrsta rauða spjaldið kom á Villa Park

Ezri Konsa fær beint rautt spjald.
Aston Villa og Newcastle gerðu markalaust jafntefli í öðrum leik ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á Villa Park í Birmingham í dag. 

Helsta atvik leiksins gerðist á 66. mínútu þegar varnarmaður Villa Ezri Konsa reif Anthony Gordon niður er hann var sloppinn í gegn og fékk fyrir vikið beint rautt spjald. 

Þrátt fyrir að vera manni færri í rúmar 30 mínútur með uppbótartíma tókst Newcastle ekki að finna sigurmark. 

Liðin eru með sitthvort stigið eftir úrslitin en Villa heimsækir Brentford í næstu umferð á meðan Newcastle fær Englandsmeistara Liverpool í heimsókn. 

