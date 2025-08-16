Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 16.8.2025 | 11:06

Hrósaði Svíanum í hástert

Viktor Gyökeres.
Viktor Gyökeres. AFP/Glyn Kirk

Mikel Arteta, stjóri karlaliðsins hjá enska knattspyrnufélaginu Arsenal, er hæstánægður með nýja framherja sinn, Svíann Viktor Gyökeres. 

Sví­inn, sem er 27 ára gam­all, skoraði 54 mörk í 52 leikj­um fyr­ir Sport­ing í Portúgal á síðustu leiktíð en Arsenal keypti hann fyrir 55 milljónir punda fyrr í sumar. 

„Í fyrsta símtali mínu við Gyökeres sagði hann einfaldlega: Arsenal er draumur minn. 

Ég finn fyrir öryggi hans og hroka, hann vill að maður hafi engar áhyggjur í leikjum því hann ætlar að græja þetta,“ sagði Arteta við MenInBlazers. 

 Arsenal heimsækir Manchester United í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar á morgun en leikurinn verður í beinni textalýsingu á mbl.is. 

