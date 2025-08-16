Hrósaði Svíanum í hástert

Mikel Arteta, stjóri karlaliðsins hjá enska knattspyrnufélaginu Arsenal, er hæstánægður með nýja framherja sinn, Svíann Viktor Gyökeres.
Svíinn, sem er 27 ára gamall, skoraði 54 mörk í 52 leikjum fyrir Sporting í Portúgal á síðustu leiktíð en Arsenal keypti hann fyrir 55 milljónir punda fyrr í sumar.
„Í fyrsta símtali mínu við Gyökeres sagði hann einfaldlega: Arsenal er draumur minn.
Ég finn fyrir öryggi hans og hroka, hann vill að maður hafi engar áhyggjur í leikjum því hann ætlar að græja þetta,“ sagði Arteta við MenInBlazers.
Arsenal heimsækir Manchester United í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar á morgun en leikurinn verður í beinni textalýsingu á mbl.is.