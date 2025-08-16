Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 16.8.2025 | 11:32

Jökull í Kaleo ræddi við leikmenn Manchester United

Jökull í Kaleo ásamt Diogo Dalot og Rio Ferdinand.
Jökull í Kaleo ásamt Diogo Dalot og Rio Ferdinand. Skjáskot/Manchester United

Jök­ull Júlí­us­son, söngvari og leiðtogi heimsfrægu hljómsveitarinnar Kaleo, ræddi við leikmenn Manchester United í myndbandi sem birtist á heimasíðu félagsins í dag. 

Myndbandið snerist um Jökul og hans áhuga á Manchester United en hann er mikill stuðningsmaður enska knattspyrnuliðsins. 

Í myndbandinu ræðir hann meðal annars við Diogo Dalot, Bruno Fernandes og Matheus Cunha leikmenn liðsins ásamt Rio Ferdinand, sem er goðsögn í Manchester-borg. 

Jökull fer yfir víðan völl og segir meðal annars frá því hvenær hann ákvað að styðja félagið en myndbandið má sjá hér. 

mbl.is
