Jökull í Kaleo ræddi við leikmenn Manchester United

Jökull Júlíusson, söngvari og leiðtogi heimsfrægu hljómsveitarinnar Kaleo, ræddi við leikmenn Manchester United í myndbandi sem birtist á heimasíðu félagsins í dag.
Myndbandið snerist um Jökul og hans áhuga á Manchester United en hann er mikill stuðningsmaður enska knattspyrnuliðsins.
Í myndbandinu ræðir hann meðal annars við Diogo Dalot, Bruno Fernandes og Matheus Cunha leikmenn liðsins ásamt Rio Ferdinand, sem er goðsögn í Manchester-borg.
Jökull fer yfir víðan völl og segir meðal annars frá því hvenær hann ákvað að styðja félagið en myndbandið má sjá hér.