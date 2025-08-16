Metkaup hjá Brentford

Brentford hefur gengið frá kaupum á Dango Ouattara, kantmanni Bournemouth, á metfé.
Ouattara lék með Bournemouth frá árinu 2023 þar sem hann spilaði 88 leiki og skoraði 11 mörk.
Brentford borgar um 42 milljónir punda fyrir Ouattara sem eru dýrustu kaup í sögu félagsins og mun hann fylla í skarð Bryan Mbeumo sem var seldur til Manchester United í sumar.
Talið er að Brentford mun halda áfram að bæta við sig leikmönnum þar sem Yoane Wissa, framherji Brentford, verður líklega seldur til Newcastle og því mikilvægt fyrir Brentford að finna einhvern til að fylla í skarðið.
Brentford mætir mætir Nottingham Forest klukkan 13:00 á morgun.