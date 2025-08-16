Tottenham byrjar með látum

Tottenham tók á móti nýliðum Burnley á Tottenham Hotspur Stadium þar sem heimamenn sigldu öruggum sigri heim, 3:0, í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag.
Richarlison skoraði fyrsta mark leiksins í fyrri hálfleik og tvöfaldaði síðan forystuna á 60. mínútu með glæsilegri hjólhestaspyrnu. Brennan Johnson bætti við þriðja marki Tottenham á 66. mínútu.
Í næstu umferð mætir Tottenham Manchester City á Etihad og Burnley tekur á móti Sunderland.
Brighton tók á móti Fulham í Brighton. Þar skildu liðin jöfn, 1:1. Matt O’Riley kom Brighton yfir á 55. mínútu er hann skoraði úr víti en það var Rodrigo Muniz sem jafnaði síðan metin á síðustu sekúndum leiksins og bjargaði því stigi fyrir Fulham.
Næsti leikur Brighton er gegn Everton í Liverpool og Fulham mætir Manchester United.
Sunderland tók einnig á móti West Ham í þriðja leik dagsins. Sunderland sem hafði ekki spilað leik í efstu deild síðan árið 2017 mörðu West Ham, 3:0. Markaskorar Sunderland voru Eliezer Mayenda, Daniel Ballard og Wilson Isidor.
Sunderland mætir Burnley í næstu umferð og West Ham mætir Chelsea.