Íþróttir | Enski boltinn | 16.8.2025 | 12:04

Verður ekki með á meðan hann íhugar framtíðina

Eberechi Eze.
Eberechi Eze. AFP/Glyn Kirk

Eberechi Eze, leikmaður ensku bikarmeistara Crystal Palace í fótbolta, verður ekki með liðinu gegn Chelsea í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar á morgun. 

Þetta er vegna þess að hann íhugar nú framtíð sína en Tottenham er sagt mjög áhugasamt að fá leikmanninn í sínar raðir. 

Arsenal var einnig á eftir Eze fyrr í sumar en virðist ekki ætla fylgja áhuga sínum eftir. 

Tottenham mun þurfa greiða meira en 60 milljónir punda vilji félagið fá enska landsliðsmanninn í sínar raðir, þetta er samkvæmt Sacha Tavolieri.

