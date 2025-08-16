Verður ekki með á meðan hann íhugar framtíðina

Eberechi Eze, leikmaður ensku bikarmeistara Crystal Palace í fótbolta, verður ekki með liðinu gegn Chelsea í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar á morgun.
Þetta er vegna þess að hann íhugar nú framtíð sína en Tottenham er sagt mjög áhugasamt að fá leikmanninn í sínar raðir.
Arsenal var einnig á eftir Eze fyrr í sumar en virðist ekki ætla fylgja áhuga sínum eftir.
Tottenham mun þurfa greiða meira en 60 milljónir punda vilji félagið fá enska landsliðsmanninn í sínar raðir, þetta er samkvæmt Sacha Tavolieri.