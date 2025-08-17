Amorim hrósaði Jökli

Jökull Júlíusson söng lagði Take Me Home, Country Roads á Old Trafford, leikvangi enska úrvalsdeildarfélagsins Manchester United.
Jökull söng upprunalegu útgáfuna af laginu og textann sem stuðningsmenn liðsins syngja við lagið, Take Me Home, United Road.
"Take Me Home..." 🎶
Sound on for this, Reds: presenting a very special cover of Country Roads by lifelong United fan and @OfficialKALEO frontman, JJ 🫶🏟️

Ruben Amorim sá myndbandið og sagðist líka vel við ábreiðu Jökuls.
🗣️ "I want to hear this song for many, many years."
Not long now until we hear Country Roads ringing around Old Trafford 🔊⏳

Fyrsti leikur United á tímabilinu er gegn Arsenal klukkan 15:30 í dag.