Amorim hrósaði Jökli

Jökull tók lagið á Old Trafford.
Ljósmynd/Skjáskot

Jökull Júlíusson söng lagði Take Me Home, Country Roads á Old Trafford, leikvangi enska úrvalsdeildarfélagsins Manchester United.

Jökull söng upprunalegu útgáfuna af laginu og textann sem stuðningsmenn liðsins syngja við lagið, Take Me Home, United Road.

Ruben Amorim sá myndbandið og sagðist líka vel við ábreiðu Jökuls.

Fyrsti leikur United á tímabilinu er gegn Arsenal klukkan 15:30 í dag.

