Augljóst að United þarf nýjan markvörð

Manchester United mátti þola tap, 1:0, á heimavelli gegn Arsenal í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Old Trafford í dag.
Riccardo Calafirori skoraði markið af stuttu færi eftir mistök hjá Altay Bayindir. André Onana var ekki í leikmannahópi United í dag.
„Markvarðarstaðan er augljóst vandamál hjá United sem er ekki hægt að hundsa. Liðið þarf markvörð. United er þekkt fyrir góða markverði eins og Peter Schmeichel og Edwin van der Sar.
Það er búið að nefna nöfn eins og Emi Martínez og Gianluigi Donnarumma og United þarf markvörð eins og þá,“ sagði Gary Neville fyrrverandi leikmaður United í hlaðvarpi sínu eftir leikinn.