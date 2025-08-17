Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 17.8.2025 | 15:03

Chelsea missteig sig – Forest skoraði þrjú

Jean-Philippe Mateta úr Crystal Palace í baráttunni við Josh-Kofi Acheampong …
Jean-Philippe Mateta úr Crystal Palace í baráttunni við Josh-Kofi Acheampong úr Chelsea. AFP/Justin Tallis

Chelsea þurfti að sætta sig við eitt stig er liðið mætti Crystal Palace á heimavelli í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.

Urðu lokatölur 0:0, í leik þar sem Chelsea réði ferðinni en skapaði sér lítið. Varamaðurinn Liam Delap fékk fínt færi í uppbótartíma en skaut beint á Dean Henderson í marki Crystal Palace.

Það var meira fjör þegar Nottingham Forest sigraði Brentford, 3:1, á heimavelli. Chris Wood kom Forest yfir strax á 5. mínútu og Dan Ndoye bætti við öðru markinu á 42. mínútu. Wood var svo aftur á ferðinni í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Igor Thiago minnkaði muninn fyrir Brentford úr víti á 78. mínútu og þar við sat. Hákon Rafn Valdimarsson var allan tímann á bekknum hjá Brentford.

Chris Wood skoraði tvö.
Chris Wood skoraði tvö. AFP/Darren Staples
mbl.is
Fleira áhugavert
Sagður styðja tillögu Pútíns um landtöku „Þetta er algjört rugl, það er staðfest“ Alaskafundurinn einungis eitt skref Þorði varla að sofa
Fleira áhugavert
„Er mjög undrandi á því sem er að gerast“ Órofin arfleifð ofbeldis Blaðaviðtal lagt fram í gögnum Gufunesmálsins 43 ára Íslendingur lést á Spáni