Chelsea missteig sig – Forest skoraði þrjú

Chelsea þurfti að sætta sig við eitt stig er liðið mætti Crystal Palace á heimavelli í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.
Urðu lokatölur 0:0, í leik þar sem Chelsea réði ferðinni en skapaði sér lítið. Varamaðurinn Liam Delap fékk fínt færi í uppbótartíma en skaut beint á Dean Henderson í marki Crystal Palace.
Það var meira fjör þegar Nottingham Forest sigraði Brentford, 3:1, á heimavelli. Chris Wood kom Forest yfir strax á 5. mínútu og Dan Ndoye bætti við öðru markinu á 42. mínútu. Wood var svo aftur á ferðinni í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Igor Thiago minnkaði muninn fyrir Brentford úr víti á 78. mínútu og þar við sat. Hákon Rafn Valdimarsson var allan tímann á bekknum hjá Brentford.