Fór yfir leik Liverpool gegn KR

Enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool deildi myndbandi um fyrsta Evrópuleik í sögu félagsins sem var gegn KR árið 1964 á Íslandi.
KR tapaði leiknum 5:0 og 10.268 manns sáu leikinn á Laugardalsvelli. Gordon Wallace (3'), Roger Hunt (46'), Phil Chisnall (57'), Gordon Wallace (60') og Roger Hunt (88') skoruðu mörk Liverpool í leiknum.
Gordon Wallace, sem skoraði fyrsta mark Liverpool í sigrinum, fór yfir leikinn og viðurkenndi að hann skoraði ekki viljandi.
Tvær goðsagnir stýrðu liðunum en Karl Guðmundsson var þjálfari KR og Bill Shankly stýrði Liverpool.
Lið KR: Gísli Þorkelsson, Hreiðar Ársælsson, Bjarni Felixson, Þórður Jónsson, Hörður Felixson, Þorgeir Guðmundsson, Theódór Guðmundsson, Sveinn Jónsson, Gunnar Felixson, Ellert B Schram og Sigurþór Jakobsson.
Lið Liverpool: Tommy Lawrence, Gerry Byrne, Ronnie Moran, Gordon Milne, Ron Yeats, Willie Stevenson, Ian Callaghan, Roger Hunt, Phil Chisnall, Gordon Wallace og Peter Thompson.
Seinni leikur liðanna endaði 6:1 og Gunnar Felixson skoraði mark KR.