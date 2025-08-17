Ítalinn hetja Arsenal á Old Trafford

Arsenal hafði betur gegn Manchester United, 1:0, á útivelli í stórleik 1. umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Old Trafford í dag.
United byrjaði af krafti og átti nokkrar hættulegar sóknir í upphafi leiks. Patrick Dorgu og Bryan Mbeumo áttu báðir tilraunir en tókst ekki að reyna almennilega á David Raya í marki Arsenal.
Það var svo Arsenal sem skoraði fyrsta markið á 13. mínútu þegar Riccardo Calafiori skallaði í netið af stuttu færi eftir hornspyrnu frá Declan Rice.
Dorgu komst næst því að jafna fyrir United en hann negldi boltanum í stöngina á 30. mínútu með langskoti. Nær komst United ekki í fyrri hálfleik og var staðan eftir hann 1:1.
Báðum liðum gekk illa að skapa sér teljandi færi í seinni hálfleik en United var þó líklegra til að jafna en Arsenal að bæta við. Fleiri urðu mörkin þó ekki og Arsenal fagnaði sterkum útisigri.
|ÍBV
|4:1
|Valur
|4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.Leik lokið
|Stjarnan
|2:1
|Vestri
|Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.Leik lokið
|ÍA
|0:0
|Víkingur R.
|0:0, Víkingur hættumeira liðið en Skagamenn átti nokkrar ágætar rispur.Hálfleikur