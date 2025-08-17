Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 17.8.2025 | 17:27

Ítalinn hetja Arsenal á Old Trafford

Leikmenn Arsenal fagna sigurmarkinu.
Leikmenn Arsenal fagna sigurmarkinu. AFP/Paul Ellis
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Arsenal hafði betur gegn Manchester United, 1:0, á útivelli í stórleik 1. umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Old Trafford í dag.

United byrjaði af krafti og átti nokkrar hættulegar sóknir í upphafi leiks. Patrick Dorgu og Bryan Mbeumo áttu báðir tilraunir en tókst ekki að reyna almennilega á David Raya í marki Arsenal.

Það var svo Arsenal sem skoraði fyrsta markið á 13. mínútu þegar Riccardo Calafiori skallaði í netið af stuttu færi eftir hornspyrnu frá Declan Rice.

Bryan Mbeumo skýtur að marki Arsenal í dag.
Bryan Mbeumo skýtur að marki Arsenal í dag. AFP/Paul Ellis

Dorgu komst næst því að jafna fyrir United en hann negldi boltanum í stöngina á 30. mínútu með langskoti. Nær komst United ekki í fyrri hálfleik og var staðan eftir hann 1:1.

Báðum liðum gekk illa að skapa sér teljandi færi í seinni hálfleik en United var þó líklegra til að jafna en Arsenal að bæta við. Fleiri urðu mörkin þó ekki og Arsenal fagnaði sterkum útisigri.

ÍBV 4:1 Valur opna
90. mín. Leik lokið 4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.
Stjarnan 2:1 Vestri opna
90. mín. Leik lokið Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.
Afturelding 3:3 KA opna
90. mín. Leik lokið +4. Sanngjarnt 3:3 jafntefli.
ÍA 0:0 Víkingur R. opna
45. mín. Hálfleikur 0:0, Víkingur hættumeira liðið en Skagamenn átti nokkrar ágætar rispur.
Breiðablik 0:0 FH opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Man. Utd 0:1 Arsenal opna loka
90. mín. Cunha fer niður innan teigs í baráttu við Saliba og vill fá víti. Dómarinn og VAR segja nei. Heimamenn alls ekki sáttir.
