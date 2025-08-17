Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 17.8.2025 | 11:06

Lést eftir leik Brighton gegn Fulham

Áhorfendur á leik Brighton & Hove Albion gegn Fulham.
Áhorfendur á leik Brighton & Hove Albion gegn Fulham. AFP/Glyn Kirk

Áhorfandi á leik Brighton gegn Fulham í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu veiktist í seinni hálfleik og lést eftir leik liðsins gegn Fulham í gær. 

Brighton staðfesti þetta í dag en áhorfandinn var 72 ára gamall karlmaður.

„Maðurinn veiktist skyndilega í seinni hálfleik á efri hæð austurstúkunnar og þrátt fyrir ítrustu viðleitni neyðarþjónustu og starfsfólks félagsins tókst læknateyminu ekki að bjarga honum,“ stóð í tilkynningu félagsins.

„Þetta var ótrúlega sorglegur endi á leiknum í dag og við sendum fjölskyldu og vinum mannsins sem lést okkar innilegustu samúðarkveðjur.

Þótt viðkomandi sé okkur efst í huga, þá vitum við líka að þetta var tilfinningaþrungið og erfitt fyrir starfsfólk og stuðningsmenn sem urðu vitni að atvikinu. Á næstu dögum munum við tryggja að þau fái viðeigandi stuðning,“ var haft eftir framkvæmdastjóra og varaformanni félagsins, Paul Barber, í tilkynningu félagsins.

mbl.is
