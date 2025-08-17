Man. Utd - Arsenal, staðan er 0:1

Manchester United og Arsenal eigast við í stórleik 1. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Old Trafford í Manchester klukkan 15.30.
Arsenal endaði í öðru sæti deildarinnar á síðustu leiktíð. United endaði í 15. sæti.
Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|ÍBV
|4:1
|Valur
|4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.Leik lokið
|Stjarnan
|2:1
|Vestri
|Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.Leik lokið