Man. Utd - Arsenal, staðan er 0:1

Bryan Mbeumo skýtur að marki Arsenal í dag.
Bryan Mbeumo skýtur að marki Arsenal í dag. AFP/Paul Ellis
Manchester United og Arsenal eigast við í stórleik 1. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Old Trafford í Manchester klukkan 15.30.

Arsenal endaði í öðru sæti deildarinnar á síðustu leiktíð. United endaði í 15. sæti.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

ÍBV 4:1 Valur opna
90. mín. Leik lokið 4:1-sigur ÍBV niðurstaðan eftir frábæra frammistöðu heimamanna. Valsarar þurftu vafasama vítaspyrnu til að koma boltanum í markið í uppbótartíma.
Stjarnan 2:1 Vestri opna
90. mín. Leik lokið Stjarnan með gríðarlega mikilvægan sigur og stimplar sig inn í toppbaráttuna með þessum þremur stigum.
Afturelding 0:0 KA opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Man. Utd 0:1 Arsenal opna loka
52. mín. Það hefur lítið gengið upp hjá Gyökeres framherja Arsenal í dag. Casemiro missti boltann klaufalega og í staðinn fyrir að refsa þeim brasilíska braut Gyökeres klaufalega á honum. Þá hefur sá sænski ekki fengið eitt einasta færi.
mbl.is
