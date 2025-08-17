Knattspyrnumaðurinn Antoine Semenyo varð fyrir kynþáttaníð á Anfield þegar Liverpool og Bournemouth mættust í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu síðastliðinn föstudag.
Sóknarmaðurinn skoraði bæði mörk Bournemouth í leiknum en fyrir það var maður í hjólastól fjarlægður af leikvanginum fyrir kynþáttaníð gegn Semenyo.
„Ég mun aldrei gleyma leiknum á Anfield. Ekki út af því sem einn maður sagði, heldur vegna þess hvernig fótboltafjölskyldan stóð saman,“ skrifaði Semenyo á samfélagsmiðla.
„Til liðsfélaga minna í Bournemouth sem studdu mig á þeirri stundu, til leikmanna Liverpool og aðdáenda liðsins sem sýndu sinn sanna karakter, til dómara ensku úrvalsdeildarinnar - takk fyrir. Fótboltinn sýndi sína bestu hlið þegar mest á reyndi.
Að skora þessi tvö mörk var eins og að tala eina tungumálið sem skiptir máli á vellinum. Þetta er ástæðan af hverju ég spila fótbolta, fyrir svona augnablik, fyrir liðsfélaga mína, fyrir alla sem trúa því hvað þessi leikur getur verið fallegur.
Yfirgnæfandi stuðningur frá öllum fótboltaheiminum sýnir mér af hverju ég elska þessa íþrótt. Við höldum áfram, saman.“