Virkilega sterkt að vinna á Old Trafford

Mikel Arteta á hliðarlínunni í kvöld.
Mikel Arteta á hliðarlínunni í kvöld. AFP/Paul Ellis

„Þetta voru virkilega góð úrslit,“ sagði Mikel Arteta knattspyrnustjóri Arsenal í samtali við BBC eftir sigurinn á Manchester United, 1:0, á útivelli í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.

„Að vinna í fyrsta leik á Old Trafford þegar það er bjartsýni yfir uppbyggingunni hérna er sterkt. Við vorum hungraðir og sýndum gæði sem ég er ánægður með. Við gerðum jafntefli hérna á síðustu leiktíð en þá spiluðum við betur,“ bætti hann við.

En hvernig fannst honum nýju mennirnir koma inn í liðið?

„Ég er mjög ánægður með þá alla. Þeir eiga eftir að komast í betra leikform og þá breyta þeir leikjunum enn frekar,“ sagði Spánverjinn.

