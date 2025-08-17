Virkilega sterkt að vinna á Old Trafford

„Þetta voru virkilega góð úrslit,“ sagði Mikel Arteta knattspyrnustjóri Arsenal í samtali við BBC eftir sigurinn á Manchester United, 1:0, á útivelli í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.
„Að vinna í fyrsta leik á Old Trafford þegar það er bjartsýni yfir uppbyggingunni hérna er sterkt. Við vorum hungraðir og sýndum gæði sem ég er ánægður með. Við gerðum jafntefli hérna á síðustu leiktíð en þá spiluðum við betur,“ bætti hann við.
En hvernig fannst honum nýju mennirnir koma inn í liðið?
„Ég er mjög ánægður með þá alla. Þeir eiga eftir að komast í betra leikform og þá breyta þeir leikjunum enn frekar,“ sagði Spánverjinn.