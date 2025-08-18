Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.8.2025 | 14:43

Áfangi hjá Willum

Willum Þór Willumsson er leikmaður Birmingham.
Willum Þór Willumsson er leikmaður Birmingham. Ljósmynd/Birmingham

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Willum Þór Wilumsson, spilaði sinn 50. leik fyrir Birmingham í ensku B-deildinni þegar hann kom inn á í 2:1-sigri liðsins gegn Blackburn Rovers síðastliðinn laugardag.

Willum kom til Birmingham frá hollenska félaginu Go Ahead Eagles árið 2024 og var í lykilhlutverki þegar félagið vann C-deild á Englandi á síðasta tímabili. Hann skoraði sex mörk og lagði upp sex til viðbótar í 41 leik í deildinni.

Willum er 26 ára gamall miðjumaður og kom ekki til sögu í fyrsta leik liðsins á tímabilinu en kom inn á af varamannabekknum á 88. mínútu í síðasta leik. Þá var staðan 1:0 fyrirBlackburn en Birmingham vann leikinn 2:1.

Alfons Sampsted er einnig leikmaður liðsins en líklegast á förum.

