Amorim: Þarf að nota hendurnar í að grípa

Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, var ekki sáttur með markið sem United fékk á sig í 1:0-tapi gegn Arsenal í ensku úrvalsdeild karla í gær.
Markið kom eftir hornspyrnu og leikmaður Arsenal truflaði Altay Bayindir sem tókst ekki að koma boltanum í burtu.
„Það má gera mjög mikið í hornum og við þurfum þá að gera það líka. Þegar þú ert að koma svona við markmann þá þarf hann að velja. Hann þarf að nota hendurnar og grípa boltann eða eins og hann valdi, ýta leikmanni og láta boltann fara.
Ef reglurnar eru svona þá þurfum við að gera það sama,“ sagði Amorim á blaðamannafundi.
🗣️ "He needs to use his hands to catch the ball not push players"— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 17, 2025
Ruben Amorim reflects on Califiori's goal against Manchester United 🔴 pic.twitter.com/otEw8RSkrT