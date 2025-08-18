Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.8.2025 | 14:05

Amorim: Þarf að nota hendurnar í að grípa

Ruben Amorim.
Ruben Amorim. AFP/KAMIL KRZACZYNSKI

Ruben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, var ekki sáttur með markið sem United fékk á sig í 1:0-tapi gegn Arsenal í ensku úrvalsdeild karla í gær.

Markið kom eftir hornspyrnu og leikmaður Arsenal truflaði Altay Bayindir sem tókst ekki að koma boltanum í burtu.

„Það má gera mjög mikið í hornum og við þurfum þá að gera það líka. Þegar þú ert að koma svona við markmann þá þarf hann að velja. Hann þarf að nota hendurnar og grípa boltann eða eins og hann valdi, ýta leikmanni og láta boltann fara.

Ef reglurnar eru svona þá þurfum við að gera það sama,“ sagði Amorim á blaðamannafundi.



