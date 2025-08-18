Einum metra frá þremur stigum

Crystal Palace þurfti því að sætta sig við markalaust jafntefli við Chelsea í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í gær. Eberechi Eze hélt hann hefði komið Palace yfir með marki beint úr aukaspyrnu en það var dæmt af.
Palace deildi glæsilegu aukaspyrnu Eze á samfélagsmiðlum og skrifaði við „metra frá þremur stigum.“
VAR, myndbandsdómgæslan, skarst í leikinn og skemmdi gleði Palace-manna eftir markið því leikmaður liðsins stóð of nálægt varnarvegg Chelsea.
One metre away from three points...@SunExpress 🛫 pic.twitter.com/DN7g1emFum— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 17, 2025
Reglan er sú að ef þrír eða fleiri leikmenn mynda varnarvegg þá þurfa leikmenn andstæðingsins að standa að minnsta kosti einum metra í burtu frá veggnum.