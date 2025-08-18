Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.8.2025 | 10:40

Einum metra frá þremur stigum

Eberechi Eze skoraði en Marc Guehi fyrirliði Palace var of …
Eberechi Eze skoraði en Marc Guehi fyrirliði Palace var of nálægt varnarvegg Chelsea. AFP/Justin Tallis

Crystal Palace þurfti því að sætta sig við markalaust jafntefli við Chelsea í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í gær. Eberechi Eze hélt hann hefði komið Palace yfir með marki beint úr aukaspyrnu en það var dæmt af. 

Palace deildi glæsilegu aukaspyrnu Eze á samfélagsmiðlum og skrifaði við „metra frá þremur stigum.“

VAR, myndbandsdómgæslan, skarst í leikinn og skemmdi gleði Palace-manna eftir markið því leikmaður liðsins stóð of nálægt varnarvegg Chelsea.

Reglan er sú að ef þrír eða fleiri leikmenn mynda varnarvegg þá þurfa leikmenn andstæðingsins að standa að minnsta kosti einum metra í burtu frá veggnum.

