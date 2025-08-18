Frá AC Milan til Leeds

Enska knattspyrnufélagið Leeds er nálægt því að ganga frá kaupum á Noah Okafor frá AC Milan á Ítalíu.
Sky Sports greinir frá að nýliðarnir í ensku úrvalsdeildinni greiði Milan um 13 milljónir punda fyrir leikmanninn, sem er fjölhæfur sóknarmaður.
Leikmaðurinn sjálfur hefur áhuga á að ganga í raðir Leeds, sem vann B-deildina á síðustu leiktíð og leikur við Everton á heimavelli í kvöld í lokaleik 1. umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni.
Okafor er 25 ára Svisslendingur sem hefur leikið með Basel, Salzburg, AC Milan og Napólí á ferlinum. Þá hefur hann leikið 24 leiki fyrir svissneska landsliðið.