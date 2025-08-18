Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.8.2025 | 17:18

Frá AC Milan til Leeds

Noah Okafor í leik með AC Milan gegn Leeds á …
Noah Okafor í leik með AC Milan gegn Leeds á undirbúningstímabilinu. AFP/Paul Faith

Enska knattspyrnufélagið Leeds er nálægt því að ganga frá kaupum á Noah Okafor frá AC Milan á Ítalíu.

Sky Sports greinir frá að nýliðarnir í ensku úrvalsdeildinni greiði Milan um 13 milljónir punda fyrir leikmanninn, sem er fjölhæfur sóknarmaður.

Leikmaðurinn sjálfur hefur áhuga á að ganga í raðir Leeds, sem vann B-deildina á síðustu leiktíð og leikur við Everton á heimavelli í kvöld í lokaleik 1. umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

Okafor er 25 ára Svisslendingur sem hefur leikið með Basel, Salzburg, AC Milan og Napólí á ferlinum. Þá hefur hann leikið 24 leiki fyrir svissneska landsliðið.

mbl.is
Fleira áhugavert
Sekta Landsvirkjun um 1,4 milljarða Biðla til fólks að fara sparlega með rafmagn Silja Bára lætur ekki ná í sig Foreldrar haldi ró sinni og fræði börnin sín
Fleira áhugavert
Silja Bára lætur ekki ná í sig Eldur kviknaði í fjölbýlishúsi á Kleppsvegi Foreldrar haldi ró sinni og fræði börnin sín Sekta Landsvirkjun um 1,4 milljarða