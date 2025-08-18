Framlengir aftur í höfuðborginni

Knattspyrnumaðurinn Djed Spence framlengdi samning sinn við enska úrvalsdeildarfélagið Tottenham í dag.
Hann framlengdi samning sinn á síðasta tímabili til 2028 en í dag skrifaði hann undir framlengingu til 2029.
Spence er 25 ára gamall bakvörður og kom til Tottenham frá Middlesbrough árið 2022 og hefur farið á láni til Leeds, Rennais og Genoa síðan. Hann spilaði 25 leiki í ensku deildinni á síðasta tímabili, skoraði eitt mark og lagði upp tvö.
Hann spilaði allan leikinn þegar Tottenham sigraði Burnley 3:0 í fyrsta leik liðsins á tímabilinu síðastliðinn laugardag.