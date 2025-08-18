Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.8.2025 | 9:40 | Uppfært 10:54

Framlengir aftur í höfuðborginni

Djed Spence, til vinstri, í fyrsta leik Tottenham á tímabilinu.
Djed Spence, til vinstri, í fyrsta leik Tottenham á tímabilinu. AFP/Ben Stansall

Knattspyrnumaðurinn Djed Spence framlengdi samning sinn við enska úrvalsdeildarfélagið Tottenham í dag.

Hann framlengdi samning sinn á síðasta tímabili til 2028 en í dag skrifaði hann undir framlengingu til 2029.

Spence er 25 ára gamall bakvörður og kom til Tottenham frá Middlesbrough árið 2022 og hefur farið á láni til Leeds, Rennais og Genoa síðan. Hann spilaði 25 leiki í ensku deildinni á síðasta tímabili, skoraði eitt mark og lagði upp tvö.

Hann spilaði allan leikinn þegar Tottenham sigraði Burnley 3:0 í fyrsta leik liðsins á tímabilinu síðastliðinn laugardag.

mbl.is
