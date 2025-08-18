Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.8.2025 | 21:03

Leeds skoraði sigurmark undir lokin

Lukas Nmecha fagnar sigurmarkinu.
Lukas Nmecha fagnar sigurmarkinu. AFP/Darren Staples
mbl.is

Árni Pétur Birgisson

sport@mbl.is

Leeds hafði betur gegn Everton, 1:0, í lokaleik 1. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í kvöld. Leeds vann B-deildina á seinasta tímabili á meðan Everton hafnaði í 13. sæti.

Heimamenn byrjuðu leikinn af miklum krafti og voru betri aðilinn í fyrri hálfleik en tókst ekki að koma boltanum í netið þrátt fyrir haug af tækifærum.

Það gekk hins vegar ekkert í sóknarleik Everton og liðið átti ekki tilraun á mark Leeds í fyrri hálfleik og staðan því markalaus í hálfleik.

Jayden Bogle hjá Leeds og Charly Alcaraz úr Everton eigast …
Jayden Bogle hjá Leeds og Charly Alcaraz úr Everton eigast við í kvöld. AFP/Darren Staples

Leikurinn róaðist töluvert í seinni hálfleik en á 82. mínútu fór boltinn í höndina á James Tarkowski og dómarinn benti á vítapunktinn. Lukas Nmecha steig á punktinn og skoraði af öryggi og tryggði Leeds sigurinn, 1:0.

Fleiri urðu mörkin ekki og sigur nýliðanna niðurstaðan.

Næsti leikur Leeds er gegn Arsenal á útivelli á meðan tekur á móti Brighton.

