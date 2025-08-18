Nýi fyrirliðinn framlengir

Cristian Romero sem var gerður að fyrirliða enska úrvalsdeildarfélagsins Tottenham í sumar hefur framlengt samning sinn við félagið.
Hann var orðaður við önnur félög fyrr í sumar en svo tók hann við fyrirliðabandinu af Heung-min Son sem fór frá félaginu.
Romero hefur nú framlengt samning sinn við Tottenham um fjögur ár.
Hann kom fyrst til félagsins á láni sumarið 2021 og félagið keypti hann ári síðar. Romero hefur spilað 126 leiki fyrir félagið og vann Evrópudeildina með félaginu á síðasta tímabili.