Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.8.2025 | 15:40

Nýi fyrirliðinn framlengir

Cristian Romero.
Cristian Romero. AFP/Marco Bertorello

Cristian Romero sem var gerður að fyrirliða enska úrvalsdeildarfélagsins Tottenham í sumar hefur framlengt samning sinn við félagið.

Hann var orðaður við önnur félög fyrr í sumar en svo tók hann við fyrirliðabandinu af Heung-min Son sem fór frá félaginu.

Romero hefur nú framlengt samning sinn við Tottenham um fjögur ár.

Hann kom fyrst til félagsins á láni sumarið 2021 og félagið keypti hann ári síðar. Romero hefur spilað 126 leiki fyrir félagið og vann Evrópudeildina með félaginu á síðasta tímabili.

mbl.is
