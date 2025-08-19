Félagaskiptin í enska fótboltanum

Opnað var fyrir félagaskipti í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu sunnudaginn 1. júní 2025.
Félagskiptagluggarnir eru tveir á þessu sumri vegna heimsmeistaramóts félagsliða sem hefst 14. júní. Fyrri glugginn var opinn frá 1. til 10. júní en sá seinni og hefðbundni frá 16. júní til 1. september.
Mbl.is fylgist að vanda með öllum breytingum á liðunum tuttugu sem leika í deildinni tímabilið 2025-26 og þessi frétt er uppfærð jafnóðum og ný félagaskipti eru staðfest.
Fyrst koma helstu félagaskiptin síðustu daga, þá dýrustu leikmennirnir í þessum glugga, og síðan má sjá hverjir hafa komið og farið frá hverju liði fyrir sig í þessum félagaskiptaglugga þar sem liðin tuttugu eru í stafrófsröð.
Helstu félagaskiptin síðustu daga:
19.8. Jackson Tchatchoua, Hellas Verona - Wolves, 10,5 milljónir punda
18.8. Ben Gannon Doak, Liverpool - Bournemouth, 25 milljónir punda
18.8. Bernaud Kalimuendo, Rennes - Nottingham F., 25 milljónir punda
17.8. Jayden Meghoma, Brentford - Rangers, lán
17.8. Jacob Ramsey, Aston Villa - Newcastle, 43 milljónir punda
17.8. Nordi Mukiele, París SG - Sunderland, 9,5 milljónir punda
16.8. Dominic Calvert-Lewin, Everton - Leeds, án greiðslu
16.8. James McAtee, Manchester City - Nottingham F., 30 millj. punda
16.8. Dango Outtara, Bournemouth - Brentford, 42 milljónir punda
16.8. Omari Hutchinson, Ipswich - Nottingham F., 37,5 milljónir punda
15.8. Tom King, Wolves - Everton, 500 þúsund pund
13.8. Bafodé Diakité, Lille - Bournemouth, 30,3 milljónir punda
12.8. Malick Thiaw, AC Milan - Newcastle, 30,2 milljónir punda
12.8. Odysseas Vlachodimos, Newcastle - Sevilla, lán
12.8. Illia Zabarnyi, Bournemouth - París SG, 54,5 milljónir punda
11.8. Jack Grealish, Manchester City - Everton, lán
10.8. Arthur Masaku, Besiktas - Sunderland, án greiðslu
9.8. Darwin Nunez, Liverpool - Al Hilal, 46,2 milljónir punda
9.8. Mads Hermansen, Leicester - West Ham, 18 milljónir punda
9.8. Benjamin Sesko, RB Leipzig - Manchester United, 74 millj. punda
9.8. Mateo Joseph, Leeds - Real Mallorca, lán
8.8. Neto, Bournemouth - Botafogo, án greiðslu
8.8. Armando Broja, Chelsea - Burnley, 10 milljónir punda
8.8. Vitor Reis, Manchester City - Girona, lán
8.8. Evann Guessand, Nice - Aston Villa, 23,5 milljónir punda
7.8. Martin Dubravka, Newcastle - Burnley, 14 milljónir punda
6.8. Lesley Ugochukwu, Chelsea - Burnley, 20 milljónir punda
6.8. Son Heung-min, Tottenham - Los Angeles, 20 milljónir punda
6.8. Marc Guiu, Chelsea - Sunderland, lán
6.8. Kiernan Dewsbury-Hall, Chelsea - Everton, 25 milljónir punda
6.8. Angus Gunn, Norwich - Nottingham Forest, án greiðslu
5.8. Estevao Willian, Palmeiras - Chelsea, úr láni
5.8. Jahmai Simpson-Pusey, Manchester City - Celtic, lán
3.8. Joao Palhinha, Bayern München - Tottenham, lán
3.8. Jorell Hato, Ajax - Chelsea, 38,5 milljónir punda
2.8. Callum Wilson, Newcastle - West Ham, án greiðslu
2.8. Aaron Ramsdale, Southampton - Newcastle, lán
2.8. David Möller Wolfe, AZ Alkmaar - Wolves, 10 milljónir punda
1.8. Matt Turner, Nottingham F. - Lyon, 6,5 milljónir punda
1.8. Robin Roefs, Nijmegen - Sunderland, 9 milljónir punda
31.7. Rob Holding, Crystal Palace - Colorado Rapids, án greiðslu
31.7. Dan Ndoye, Bologna - Nottingham F., 34 milljónir punda
30.7. Granit Xhaka, Leverkusen - Sunderland, 17 milljónir punda
30.7. Luis Díaz, Liverpool - Bayern München, 65 milljónir punda
Dýrustu leikmennirnir í sumargluggunum tveimur í milljónum punda:
116,5 Florian Wirtz, Leverkusen - Liverpool
79,0 Hugo Ekitike, Eintracht Frankfurt - Liverpool
74,0 Benjamin Sesko, RB Leipzig - Manchester United
71,0 Bryan Mbeumo, Brentford - Manchester United
65,0 Luis Díaz, Liverpool - Bayern München
62,5 Matheus Cunha, Wolves - Manchester United
60,0 Joao Pedro, Brighton - Chelsea
55,0 Viktor Gyökeres, Sporting Lissabon - Arsenal
55,0 Anthony Elanga, Nottingham Forest - Newcastle
55,0 Mohammed Kudus, West Ham - Tottenham
54,5 Illia Zabarnyi, Bournemouth - París SG
52,0 Noni Madueke, Chelsea - Arsenal
51,5 Jamie Gittens, Dortmund - Chelsea
51,0 Martin Zubimendi, Real Sociedad - Arsenal
50,0 Dean Huijsen, Bournemouth - Real Madrid
46,3 Tijani Reijnders, AC Milan - Manchester City
46,2 Darwin Nunez, Liverpool - Al Hilal
43,7 Joao Felix, Chelsea - Al Nassr
43,0 Jacob Ramsey, Aston Villa - Newcastle
42,0 Dango Outtara, Bournemouth - Brentford
40,0 Milos Kerkez, Bournemouth - Liverpool
38,5 Jorell Hato, Ajax - Chelsea
37,5 Omari Hutchinson, Ipswich - Nottingham Forest
36,0 Rayan Ait Nouri, Wolves - Manchester City
35,0 Jarell Quansah, Liverpool - Leverkusen
34,0 Dan Ndoye, Bologna - Nottingham Forest
34,0 Rayan Cherki, Lyon - Manchester City
33,7 Jean-Clair Todibo, Nice - West Ham
32,0 Jobe Bellingham, Sunderland - Borussia Dortmund
30,3 Bafodé Diakité, Lille - Bournemouth
30,2 Malick Thiaw, AC Milan - Newcastle
30,0 James McAtee, Manchester City - Nottingham Forest
30,0 Liam Delap, Ipswich - Chelsea
30,0 Habib Diarra, Strasbourg - Sunderland
29,8 Mathys Tel, Bayern München - Tottenham
29.5 Jeremie Frimpong, Leverkusen - Liverpool
29,1 Estevao Willian, Palmeiras - Chelsea
29,0 Giorgi Mamardashvili, Valencia - Liverpool
27,4 Thierno Barry, Villarreal - Everton
27.0 James Trafford, Burnley - Manchester City
25,0 Ben Gannon Doak, Liverpool - Bournemouth
25,0 Bernaud Kalimuendo, Rennes - Nottingham Forest
25,0 Kiernan Dewsbury-Hall, Chelsea - Everton
25,0 Djordje Petrovic, Chelsea - Bournemouth
23,5 Evann Guessand, Nice - Aston Villa
23,0 Jörgen Strand Larsen, Celta Vigo - Wolves
21,0 Kevin Danso, Lens - Tottenham
20,0 Son Heung-min, Tottenham - Los Angeles
20,0 Lesley Ugochukwu, Chelsea - Burnley
20,0 Enzo Le Fée, Roma - Sunderland
19,6 Fer Lopez, Celta Vigo - Wolves
19,0 El Hadji Malick Diouf, Slavia Prag - West Ham
18,0 Simon Adingra, Brighton - Sunderland
18,0 Dario Essugo, Sporting Lissabon - Chelsea
18,0 Mads Hermansen, Leicester - West Ham
17,5 Noah Sadiki, Royale Union - Sunderland
17,5 Pervis Estupinan, Brighton - AC Milan
17,4 Anton Stach, Hoffenheim - Leeds
17,3 Maxim Cuyper, Club Brugge - Brighton
17,0 Granit Xhaka, Leverkusen - Sunderland
17,0 Pierre-Emile Höjbjerg, Tottenham - Marseille
16,5 Chesmine Talbi, Club Brugge - Sunderland
15,6 Lucas Perri, Lyon - Leeds
15,4 Antoni Milambo, Feyenoord - Brentford
15,0 Christian Nörgaard, Brentford - Arsenal
15,0 Jhon Arias, Fluminense - Wolves
Félagaskiptin hjá hverju félagi fyrir sig í sumargluggunum:
ARSENAL
Knattspyrnustjóri: Mikel Arteta (Spáni) frá 20. desember 2019.
Lokastaðan 2024-25: 2. sæti.
Komnir:
26.7. Viktor Gyökeres frá Sporting Lissabon (Portúgal)
24.7. Cristhian Mosquera frá Valencia (Spáni)
18.7. Noni Madueke frá Chelsea
10.7. Christian Nörgaard frá Brentford
6.7. Martin Zubimendi frá Real Sociedad (Spáni)
1.7. Kepa Arrizabalaga frá Chelsea (var í láni hjá Bournemouth)
Farnir:
10.6. Kieran Tierney til Celtic (Skotlandi)
9.6. Marquinhos til Cruzeiro (Brasilíu) (var í láni hjá Cruzeiro)
6.6. Jorginho til Flamengo (Brasilíu)
5.6. Nuno Tavares til Lazio (Ítalíu) (var í láni hjá Lazio)
ASTON VILLA
Knattspyrnustjóri: Unai Emery (Spáni) frá 24. október 2022.
Lokastaðan 2024-25: 6. sæti.
Komnir:
8.8. Evann Guessand frá Nice (Frakklandi)
15.7. Marco Bizot frá Brest (Frakklandi)
1.7. Zepiqueno Redmond frá Feyenoord (Hollandi)
1.6. Yasin Özcan frá Kasimpasa (Tyrklandi)
Farnir:
17.8. Jacob Ramsey til Newcastle
11.8. Joe Gauci til Port Vale (lán)
22.7. Louie Barry til Sheffield United (lán)
14.7. Oliwier Zych til Raków (Póllandi) (lán)
4.7. Philippe Coutinho til Vasco da Gama (Brasilíu) (var í láni hjá Vasco)
1.7. Marcus Rashford til Manchester United (úr láni)
BOURNEMOUTH
Knattspyrnustjóri: Andoni Iraola (Spáni) frá 19. júní 2023.
Lokastaðan 2024-25: 9. sæti.
Komnir:
18.8. Ben Gannon Doak frá Liverpool
13.8. Bafodé Diakité frá Lille (Frakklandi)
16.7. Djordje Petrovic frá Chelsea (var í láni hjá Strasbourg)
16.6. Adrien Truffert frá Rennes (Frakklandi)
1.6. Eli Junior Kroupi frá Lorient (Frakklandi) (úr láni)
Farnir:
16.8. Dango Outtara til Brentford
12.8. Illia Zabarnyi til París SG (Frakklandi)
8.8. Neto til Botafogo (Brasilíu)
15.7. Mark Travers til Everton
2.7. Joe Rothwell til Rangers (Skotlandi)
1.7. Kepa Arrizabalaga til Chelsea (úr láni)
26.6. Milos Kerkez til Liverpool
25.6. Max Aarons til Rangers (Skotlandi) (lán)
21.6. Daniel Jebbison til Preston (lán)
20.5. Jaidon Anthony til Burnley
17.5. Dean Huijsen til Real Madrid (Spáni)
BRENTFORD
Knattspyrnustjóri: Keith Andrews frá 27. júní 2025.
Lokastaðan 2024-25: 10. sæti.
Komnir:
16.8. Dango Outtara frá Bournemouth
15.7. Jordan Henderson frá Ajax (Hollandi)
3.7. Antoni Milambo frá Feyenoord (Hollandi)
3.6. Caoimhin Kelleher frá Liverpool
2.6. Romelle Donovan frá Birmingham
28.5. Michael Kayode frá Fiorentina (Ítalíu)
Farnir:
17.8. Jayden Meghoma til Rangers (Skotlandi) (lán)
21.7. Bryan Mbeumo til Manchester United
10.7. Christian Nörgaard til Arsenal
3.6. Mark Flekken til Leverkusen (Þýskalandi)
BRIGHTON
Knattspyrnustjóri: Fabian Hürzeler (Þýskalandi) frá 15. júní 2024.
Lokastaðan 2024-25: 8. sæti.
Komnir:
5.7. Maxim De Cuyper frá Club Brugge (Belgíu)
2.7. Olivier Boscagli frá PSV Eindhoven (Hollandi)
17.6. Diego Coppola frá Hellas Verona (Ítalíu)
1.6. Tom Watson frá Sunderland
1.6. Yoon Do-Young frá Daejeon Hana (Suður-Kóreu)
Farnir:
24.7. Kjell Scherpen til Royale Union (Belgíu) (var í láni hjá Sturm Graz)
24.7. Pervis Estupinan til AC Milan (Ítalíu)
23.7. Evan Ferguson til Roma (Ítalíu) (lán)
16.7. Yoon Do-Young til Excelsior (Hollandi) (lán)
10.7. Simon Adingra til Sunderland
9.7. Ibrahim Osman til Auxerre (Frakklandi) (var í láni hjá Feyenoord)
2.7. Joao Pedro til Chelsea
2.7. Valentin Barco til Strasbourg (Frakklandi) (var í láni hjá Strasbourg)
BURNLEY
Knattspyrnustjóri: Scott Parker frá 5. júlí 2024.
Lokastaðan 2024-25: 2. sæti B-deildar.
Komnir:
8.8. Armando Broja frá Chelsea
7.8. Martin Dubravka frá Newcastle
6.8. Lesley Ugochukwu frá Chelsea
11.7. Jacob Bruun Larsen frá Stuttgart (Þýskalandi)
5.7. Kyle Walker frá Manchester City
2.7. Loum Tchaouna frá Lazio (Ítalíu)
26.6. Quilindschy Hartman frá Feyenoord (Hollandi)
25.6. Max Weiss frá Karlsruher (Þýskalandi)
20.5. Bashir Humphrey frá Chelsea (var í láni frá Chelsea)
20.5. Marcus Edwards frá Sporting (Portúgal) (var í láni frá Sporting)
20.5. Zian Flemming frá Millwall (var í láni frá Millwall)
20.5. Jaidon Anthony frá Bournemouth
Farnir:
29.7. James Trafford til Manchester City
14.6. CJ Egan-Riley til Marseille (Frakklandi)
CHELSEA
Knattspyrnustjóri: Enzo Maresca (Ítalíu) frá 1. júlí 2024.
Lokastaðan 2024-25: 4. sæti og Sambandsdeildarmeistari.
Komnir:
5.8. Estevao Willian frá Palmeiras (Brasilíu) (úr láni)
3.8. Jorell Hato frá Ajax (Hollandi)
5.7. Jamie Gittens frá Dortmund (Þýskalandi)
4.7. Kian Best frá Preston
2.7. Joao Pedro frá Brighton
9.6. Mamadou Sarr frá Strasbourg (Frakklandi) (lánaður til Strasbourg)
4.6. Liam Delap frá Ipswich
2.6. Dario Essugo frá Sporting Lissabon (Portúgal)
24.4. Estevao Willian frá Palmeiras (Brasilíu)
Farnir:
8.8. Armando Broja til Burnley
6.8. Lesley Ugochukwu til Burnley
6.8. Marc Guiu til Sunderland (lán)
6.8. Kiernan Dewsbury-Hall til Everton
31.7. Kendry Paez til Strasbourg (Frakklandi) (lán)
29.7. Joao Felix til Al Naddr (Sádi-Arabíu)
28.7. Mike Penders til Strasbourg (Frakklandi) (lán)
18.7. Noni Madueke til Arsenal
16.7. Djordje Petrovic til Bournemouth (var í láni hjá Strasbourg)
12.7. Mathis Amougou til Strasbourg (Frakklandi)
10.6. Marcus Bettinelli til Manchester City
20.5. Bashir Humphrey til Burnley (var í láni hjá Burnley)
CRYSTAL PALACE
Knattspyrnustjóri: Oliver Glasner (Austurríki) frá 19. febrúar 2024.
Lokastaðan 2024-25: 12. sæti og bikarmeistari.
Komnir:
11.7. Borna Sosa frá Ajax (Hollandi) (var í láni hjá Torino)
23.6. Walter Benitez frá PSV Eindhoven (Hollandi)
Farnir:
5.8. Malcolm Ebiowei til Blackpool (var í láni hjá Oxford)
31.7. Rob Holding til Colorado Rapids (Bandaríkjunum)
29.7. David Ozoh til Derby (lán - var í láni hjá Derby)
26.7. Tayo Adaramola til Leyton Orient (lán)
1.7. Matt Turner til Nottingham Forest (úr láni)
EVERTON
Knattspyrnustjóri: David Moyes (Skotlandi) frá 11. janúar 2025.
Lokastaðan 2024-25: 13. sæti.
Komnir:
15.8. Tom King frá Wolves
11.8. Jack Grealish frá Manchester City (lán)
7.8. Kiernan Dewsbury-Hall frá Chelsea
29.7. Adam Aznou frá Bayern München (Þýskalandi)
15.7. Mark Travers frá Bournemouth
9.7. Thierno Barry frá Villarreal (Spáni)
31.5. Charly Alcaraz frá Flamengo (Brasilíu) (var í láni frá Flamengo)
Farnir:
16.8. Dominic Calvert-Lewin til Leeds
29.7. Asmir Begovic til Leicester
16.7. Mason Holgate til Al Gharafa (Katar)
FULHAM
Knattspyrnustjóri: Marco Silva (Portúgal) frá 1. júlí 2021.
Lokastaðan 2024-25: 11. sæti.
Komnir:
Engir
Farnir:
23.7. Carlos Vinicius í Gremio (Brasilíu)
LEEDS
Knattspyrnustjóri: Daniel Farke (Þýskalandi) frá 4. júlí 2023.
Lokastaðan 2024-25: Meistari B-deildar.
Komnir:
16.8. Dominic Calvert-Lewin frá Everton
26.7. Lucas Perri frá Lyon (Frakklandi)
22.7. Anton Stach frá Hoffenheim (Þýskalandi)
18.7. Sean Longstaff frá Newcastle
8.7. Gabriel Gudmundsson frá Lille (Frakklandi)
1.7. Sebastiaan Bornauw frá Wolfsburg (Þýskalandi)
23.6. Jaka Bijol frá Udinese (Ítalíu)
15.6. Lukas Nmecha frá Wolfsburg (Þýskalandi)
Farnir:
9.8. Mateo Joseph til Real Mallorca (Spáni)
4.7. Max Wober til Werder Bremen (Þýskalandi) (lán)
LIVERPOOL
Knattspyrnustjóri: Arne Slot (Hollandi) frá 1. júní 2024.
Lokastaðan 2024-25: Englandsmeistari.
Komnir:
23.7. Hugo Ekitike frá Eintracht Frankfurt (Þýskalandi)
27.6. Freddie Woodman frá Preston
26.6. Milos Kerkez frá Bournemouth
20.6. Florian Wirtz frá Leverkusen (Þýskalandi)
7.6. Armin Pecsi frá Puskás Akadémia (Ungverjalandi)
1.6. Giorgi Mamardashvili frá Valencia (Spáni)
30.5. Jeremie Frimpong frá Leverkusen (Þýskalandi)
Farnir:
18.8. Ben Gannon Doak til Bournemouth
30.7. Luis Díaz til Bayern München (Þýskalandi)
25.7. Owen Beck til Derby (var í láni hjá Blackburn)
2.7. Jarell Quansah til Leverkusen (Þýskalandi)
23.6. Nat Phillips til WBA (var í láni hjá Derby)
18.6. Vitezslav Jaros til Ajax (Hollandi) (lán)
3.6. Caoimhin Kelleher til Brentford
30.5. Trent Alexander-Arnold í Real Madrid (Spáni)
MANCHESTER CITY
Knattspyrnustjóri: Pep Guardiola (Spáni) frá 1. júní 2016.
Lokastaðan 2024-25: 3. sæti.
Komnir:
29.7. James Trafford frá Burnley
17.7. Sverre Nypan frá Rosenborg (Noregi) - lánaður til Middlesbrough
11.6. Tijani Reijnders frá AC Milan (Ítalíu)
10.6. Rayan Cherki frá Lyon (Frakklandi)
10.6. Marcus Bettinelli frá Chelsea
9.6. Rayan Ait Nouri frá Wolves
Farnir:
16.8. James McAtee til Nottingham Forest
11.8. Jack Grealish til Everton (lán)
8.8. Vitor Reis til Girona (Spáni) (lán)
5.8. Jahmai Simpson-Pusey til Celtic (Skotlandi) (lán)
18.7. Maxime Perrone til Como (Ítalíu) (var í láni hjá Como)
5.7. Kyle Walker til Burnley (var í láni hjá AC Milan)
12.6. Kevin De Bruyne til Napoli (Ítalíu)
MANCHESTER UNITED
Knattspyrnustjóri: Rúben Amorim (Portúgal) frá 11. nóvember 2024.
Lokastaðan 2024-25: 15. sæti.
Komnir:
9.8. Benjamin Sesko frá RB Leipzig (Þýskalandi)
21.7. Bryan Mbeumo frá Brentford
10.7. Enzo Kana-Biyik frá Le Havre (Frakklandi) (lánaður til Lausanne (Sviss)
5.7. Diego Leon frá Cerro Porteno (Paragvæ)
1.7. Marcus Rashford frá Aston Villa (úr láni)
1.6. Matheus Cunha frá Wolves
Farnir:
1.8. Jack Moorhouse til Leyton Orient (lán)
1.8. Ethan Wheatley til Northampton (lán)
23.7. Marcus Rashford til Barcelona (Spáni) (lán)
22.7. Elyh Harrison til Shrewsbury (lán)
19.7. Joe Hugill til Barnet (lán - var í láni hjá Carlisle)
17.7. Dan Gore til Rotherham (lán - framlengt)
NEWCASTLE
Knattspyrnustjóri: Eddie Howe frá 8. nóvember 2021.
Lokastaðan 2024-25: 5. sæti og deildabikarmeistari.
Komnir:
17.8. Jacob Ramsey frá Aston Villa
12.8. Malick Thiaw frá AC Milan (Ítalíu)
2.8. Aaron Ramsdale frá Southampton
11.7. Anthony Elanga frá Nottingham Forest
5.6. Antonio Cordero frá Málaga (Spáni)
Farnir:
12.8. Odysseas Vlachodimos til Sevilla (Spáni) (lán)
7.8. Martin Dubravka til Burnley
2.8. Callum Wilson til West Ham
18.7. Sean Longstaff til Leeds
6.6. Lloyd Kelly til Juventus (Ítalíu) (var í láni hjá Juventus)
NOTTINGHAM FOREST
Knattspyrnustjóri: Nuno Espírito Santo (Portúgal) frá 20. desember 2023.
Lokastaðan 2024-25: 7. sæti.
Komnir:
18.8. Bernaud Kalimuendo frá Rennes (Frakklandi)
16.8. James McAtee frá Manchester City
16.8. Omari Hutchinson frá Ipswich
6.8. Angus Gunn frá Norwich
31.7. Dan Ndoye frá Bologna (Ítalíu)
11.7. Jair Cunha frá Botafogo (Brasilíu)
5.7. Igor Jesus frá Botafogo (Brasilíu)
Farnir:
1.8. Matt Turner til Lyon (Frakklandi) (var í láni hjá Crystal Palace)
24.7. Lewis O'Brien til Wrexham (var í láni hjá Swansea)
18.7. Danilo til Botafogo (Brasilíu)
11.7. Anthony Elanga til Newcastle
24.6. Andrew Omobamidele til Strasbourg (Frakklandi) (var í láni hjá Strasbourg)
SUNDERLAND
Knattspyrnustjóri: Régis Le Bris (Frakklandi) frá 22. júní 2024.
Lokastaðan 2024-25: 4. sæti B-deildar og sigur í umspili.
Komnir:
17.8. Nordi Mukiele frá París SG (Frakklandi)
10.8. Arthur Masaku frá Besiktas (Tyrklandi)
6.8. Marc Guiu frá Chelsea (lán)
1.8. Robin Roefs frá Nijmegen (Hollandi)
30.7. Granit Xhaka frá Leverkusen (Þýskalandi)
10.7. Simon Adingra frá Brighton
9.7. Chesmine Talbi frá Club Brugge (Belgíu)
8.7. Reinildo Mandava frá Atlético Madrid (Spáni)
4.7. Noah Sadiki frá Royale Union (Belgíu)
1.7. Habib Diarra frá Strasbourg (Frakklandi)
3.6. Enzo Le Fée frá Roma (Ítalíu) (var í láni frá Roma)
Farnir:
6.7. Adil Aouchiche til Aberdeen (Skotlandi) (lán)
10.6. Jobe Bellingham til Borussia Dortmund (Þýskalandi)
1.6. Tom Watson til Brighton
TOTTENHAM
Knattspyrnustjóri: Thomas Frank (Danmörku) frá 12. júní 2025.
Lokastaðan 2024-25: 17. sæti og Evrópudeildarmeistari.
Komnir:
3.8. Joao Palhinha frá Bayern München (Þýskalandi) (lán)
10.7. Mohammed Kudus frá West Ham
8.7. Kota Takai frá Kawasaki Frontale (Japan)
15.6. Mathys Tel frá Bayern München (Þýskalandi)
1.6. Luka Vuskovic frá Hajduk Split (Króatíu)
31.5. Kevin Danso frá Lens (Frakklandi) (var í láni frá Lens)
Farnir:
11.8. Mikey Moore til Rangers (Skotlandi) (lán)
6.8. Son Heung-min til Los Angeles (Bandaríkjunum)
19.7. Alfie Dorrington til Aberdeen (Skotlandi) (lán, framlengt)
8.7. Alejo Veliz til Rosario Central (Argentínu) (var í láni hjá Espanyol)
25.6. Damola Ajayi til Doncaster (lán)
1.6. Timo Werner til RB Leipzig (Þýskalandi) (úr láni)
1.6. Pierre-Emile Höjbjerg til Marseille (Frakklandi)
WEST HAM
Knattspyrnustjóri: Graham Potter frá 9. janúar 2025.
Lokastaðan 2024-25: 14. sæti.
Komnir:
9.8. Mads Hermansen frá Leicester
2.8. Callum Wilson frá Newcastle
19.7. Kyle Walker-Peters frá Southampton
15.7. El Hadji Malick Diouf frá Slavia Prag (Tékklandi)
1.7. Daniel Cummins frá Celtic (Skotlandi)
6.6. Jean-Clair Todibo frá Nice (Frakklandi) (var í láni frá Nice)
Farnir:
10.7. Mohammed Kudus til Tottenham
10.7. Aaron Cresswell til Stoke
WOLVES
Knattspyrnustjóri: Vitor Pereira (Portúgal) frá 19. desember 2024.
Lokastaðan 2024-25: 16. sæti.
Komnir:
19.8. Jackson Tchatchoua frá Hellas Verona (Ítalíu)
2.8. David Möller Wolfe frá AZ Alkmaar (Hollandi)
24.7. Jhon Arias frá Fluminense (Brasilíu)
1.7. Jörgen Strand Larsen frá Celta Vigo (Spáni) (var í láni frá Celta Vigo)
20.6. Fer Lopez frá Celta Vigo (Spáni)
Farnir:
15.8. Tom King til Everton
24.7. Boubacar Traoré til Metz (Frakklandi) (lán)
10.7. Nigel Lonwijk til Luton (lán) (var í láni hjá Huddersfield)
9.7. Nasser Djiga til Rangers (Skotlandi) (lán)
2.7. Tommy Doyle í Birmingham (lán)
9.6. Rayan Ait Nouri í Manchester City
1.6. Matheus Cunha í Manchester United