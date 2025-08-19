Hann grét í fanginu mínu

Wayne Rooney, markahæsti leikmaður enska knattspyrnuliðsins Manchester United, tjáði sig um kynþáttaníðið sem Antoine Semenyo leikmaður Bournemouth varð fyrir í leik liðsins gegn Liverpool í ensku úrvalsdeildinni síðastliðið föstudagskvöld.
Stuðningsmaður Liverpool var handtekinn fyrir níðið eftir leik og er kominn í bann frá öllum völlum á Englandi eftir atvikið.
„Þegar ég var stjóri DC í Bandaríkjunum kom einn leikmaður til mín eftir svona atvik og grét í fanginu á mér. Ég held fólk átti sig ekki alltaf á hve mikið svona atvik geta sært.
Það verður að gera meira til að koma í veg fyrir svona atvik,“ sagði Rooney í nýju hlaðvarpi sínu á BBC.
„Ef þetta heldur svona áfram verðum við að fara að refsa félögunum með því að taka af þeim stig eða sekta þau harkalega,“ bætti Rooney við.