Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.8.2025 | 11:20

Hann grét í fanginu mínu

Wayne Rooney starfar nú hjá BBC.
Wayne Rooney starfar nú hjá BBC. AFP/Glyn Kirk

Wayne Rooney, markahæsti leikmaður enska knattspyrnuliðsins Manchester United, tjáði sig um kynþáttaníðið sem Antoine Semenyo leikmaður Bournemouth varð fyrir í leik liðsins gegn Liverpool í ensku úrvalsdeildinni síðastliðið föstudagskvöld.

Stuðningsmaður Liverpool var handtekinn fyrir níðið eftir leik og er kominn í bann frá öllum völlum á Englandi eftir atvikið. 

„Þegar ég var stjóri DC í Bandaríkjunum kom einn leikmaður til mín eftir svona atvik og grét í fanginu á mér. Ég held fólk átti sig ekki alltaf á hve mikið svona atvik geta sært.

Það verður að gera meira til að koma í veg fyrir svona atvik,“ sagði Rooney í nýju hlaðvarpi sínu á BBC.

„Ef þetta heldur svona áfram verðum við að fara að refsa félögunum með því að taka af þeim stig eða sekta þau harkalega,“ bætti Rooney við.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hraðbanka stolið í Mosfellsbæ Flösku með bensíni kastað í hús og kveikt í Pútín er „óvættur við hliðin okkar“ „Þurfum hiklaust að gyrða okkur í brók“
Fleira áhugavert
Hugmyndafræðin þvert á vilja íbúa Segir Hamas hafa samþykkt tillögu um vopnahlé „Það er rotta í rúminu“: Annað útkallið á 15 árum Kennaranámið snýst of mikið um leiki og föndur