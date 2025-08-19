Salah valinn bestur

Egypski knattspyrnumaðurinn Mohamed Salah, sóknarmaður Englandsmeistara Liverpool, var í kvöld valinn besti leikmaður síðasta tímabils af samtökum atvinnumanna á Englandi, PFA.
Salah átti stórkostlegt tímabil er hann skoraði 29 mörk og gaf 18 stoðsendingar í 38 leikjum í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.
Er þetta í þriðja sinn sem Egyptinn er valinn besti leikmaður tímabilsins af samtökunum. Í ár skákaði hann Alexis Mac Allister, Bruno Fernandes, Alexander Isak, Cole Palmer og Declan Rice.
Morgan Rogers, enskur sóknartengiliður Aston Villa, var valinn besti ungi leikmaðurinn í fyrsta sinn eftir að hafa átt frábært tímabil.
Í liði ársins voru:
Matz Sels, Nottingham Forest
Virgil Van Dijk, Liverpool
Milos Kerkez, Bournemouth
William Saliba, Arsenal
Gabriel, Arsenal
Declan Rice, Arsenal
Ryan Gravenberch, Liverpool
Alexis Mac Allister, Liverpool
Mohamed Salah, Liverpool
Alexander Isak, Newcastle United
Chris Wood, Nottingham Forest