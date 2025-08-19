Skotmark Liverpool: „Sambandið getur ekki haldið áfram“

Sænski knattspyrnumaðurinn Alexander Isak, sóknarmaður Newcastle United, hefur tjáð sig í fyrsta sinn eftir að hann ákvað að æfa ekki með liðinu, þar sem Isak vill komast burt.
Sóknarmaðurinn öflugi hefur verið þrálátlega orðaður við Englandsmeistara Liverpool í sumar og skrifar á Instagram-reikningi sínum í kvöld að loforð hafi verið brotin.
Isak var í kvöld valinn í lið síðasta tímabils af samtökum atvinnumanna á Englandi, PFA, og hóf færsluna á því að þakka fyrir sig, en hann átti ekki heimangengt.
„Ég er stoltur af því að hljóta viðurkenningu annarra atvinnumanna með því að vera valinn í lið PFA fyrir tímabilið 2024/2025.
Fyrst og síðast vil ég þakka liðsfélögum mínum og öllum hjá Newcastle United sem hafa stutt við bakið á mér á þessari vegferð.
Ég er ekki viðstaddur verðlaunaafhendinguna í kvöld. Með allt það sem er í gangi í huga fannst mér það ekki rétt af mér að mæta.
Ég hef verið þögull í langan tíma á meðan aðrir hafa tjáð sig. Þögnin hefur gert fólki kleift að bera á borð sína útgáfu af því sem gengið hefur á, jafnvel þó þeir viti að það endurspegli ekki hvað var í reynd sagt og samþykkt fyrir luktum dyrum.
Hið sanna er að loforð voru gefin og félagið hefur um langt skeið vitað hver afstaða mín er. Að láta sem þessi vandamál séu einungis að koma upp á yfirborðið núna er villandi.
Þegar loforð eru brostin og traust er á bak og burt getur sambandið ekki haldið áfram. Þannig er staðan fyrir mér í augnablikinu og þess vegna er breyting það besta í stöðunni fyrir alla, ekki bara mig,“ skrifaði Isak.