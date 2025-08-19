Ungstirni Arsenal til Brighton

Enska knattspyrnufélagið Brighton & Hove Albion hefur fengið ensku landsliðskonuna Michelle Agyemang að láni frá Arsenal, annað tímabilið í röð.
Agyemang er aðeins 19 ára gömul og sló í gegn á EM 2025 í Sviss í sumar þegar hún skoraði mikilvæg mörk fyrir England á leið liðsins í úrslitaleikinn, þar sem Englendingar urðu Evrópumeistarar annað skiptið í röð.
Hún skoraði fimm mörk í 22 leikjum fyrir Brighton í öllum keppnum á síðasta tímabili og hefur skorað þrjú mörk í fyrstu fimm A-landsleikjum sínum.
Var Agyemang valin besti ungi leikmaður EM 2025.