Vissi ekki að hann væri í beinni (myndskeið)

Gary Neville var gripinn glóðvolgur í beinni útsendingu hjá Sky-sjónvarpsstöðinni í gær er hann var álitsgjafi í leik Leeds og Everton í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Neville lék með Manchester United allan ferilinn og er mikill rígur á milli Manchester-félagsins og Leeds. Neville hélt það væru enn auglýsingar þegar hann stóð við hliðina á stórum skjá þar sem stuðningsmenn Leeds voru áberandi.
„Þetta er stuðningsmannahópur sem ég vil ekki vera nálægt,“ sagði hann á meðan þáttastjórnandinn reyndi að tjá honum að hann væri í beinni.
Neville hló að atvikinu og endurtók sig þegar hann áttaði sig á því hvað hafði gerst. Þáttastjórnandinn benti honum svo á að stuðningsmenn Leeds vildu sennilega ekki hafa Neville nálægt sér heldur.
Atvikið má sjá hér fyrir neðan.
“That’s one group of fans I wouldn’t want to go near!”— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) August 18, 2025
Gary Neville got caught out after the Ad break😂😂😂
pic.twitter.com/czdxCJJmLK