Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 19.8.2025 | 12:00

Vissi ekki að hann væri í beinni (myndskeið)

Gary Neville hjá Sky.
Gary Neville hjá Sky. AFP

Gary Neville var gripinn glóðvolgur í beinni útsendingu hjá Sky-sjónvarpsstöðinni í gær er hann var álitsgjafi í leik Leeds og Everton í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Neville lék með Manchester United allan ferilinn og er mikill rígur á milli Manchester-félagsins og Leeds. Neville hélt það væru enn auglýsingar þegar hann stóð við hliðina á stórum skjá þar sem stuðningsmenn Leeds voru áberandi.

„Þetta er stuðningsmannahópur sem ég vil ekki vera nálægt,“ sagði hann á meðan þáttastjórnandinn reyndi að tjá honum að hann væri í beinni.

Neville hló að atvikinu og endurtók sig þegar hann áttaði sig á því hvað hafði gerst. Þáttastjórnandinn benti honum svo á að stuðningsmenn Leeds vildu sennilega ekki hafa Neville nálægt sér heldur.

Atvikið má sjá hér fyrir neðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hraðbanka stolið í Mosfellsbæ „Það er rotta í rúminu“: Annað útkallið á 15 árum „Þetta hefði alveg getað farið illa“ Felldu kjarasamning með afgerandi hætti
Fleira áhugavert
Pútín er „óvættur við hliðin okkar“ Krefst öryggis Rússlands „Þetta hefði alveg getað farið illa“ Töldu riffil með hljóðdeyfi tengjast Gufunesmálinu