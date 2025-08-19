Wissa mótmælir

Það er ekki að sjá á samfélagsmiðlum Yoane Wissa að hann sé samningsbundinn Brentford í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu því hann hefur eytt öllu tengdu félaginu af samfélagsmiðlum sínum.
Wissa, sem er 28 ára gamall, er núna með svarta forsíðumynd á Instagram, hefur eytt öllum myndum af sér í Brentford-treyjunni og er ekki lengur að fylgja félaginu.
Hann vill ganga til liðs við Newcastle og hefur gert allt í sínu valdi til þess að losna. Hann fór fyrr úr æfingaferð liðsins, mætti á æfingasvæðið en neitaði að æfa og tók ekki þátt í fyrsta leik liðsins á tímabilinu.
Brentford vill ekki selja hann fyrr en félagið er komið með mann í hans stað.