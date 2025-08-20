Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.8.2025 | 17:27

Ætlum ekki að þakka þeim fyrir að mæta

Oliver Glasner er knattspyrnustjóri Crystal Palace.
Oliver Glasner knattspyrnustjóri Crystal Palace tjáði sig um möguleg félagskipti Eb­erechi Eze og Marc Gu­ehi.

Þeir hafa æft og spilað með liðinu sem er önnur leið en Yoa­ne Wissa hjá Brentford og Alexander Isak eru að fara en þeir eru í fýlu og í verkfalli.

https://www.mbl.is/sport/enski/2025/08/19/wissa_motmaelir/ 

„Ef leikmaður skrifar undir samning þá ætti hann að standa við hann. Við ættum ekki að þakka þeim fyrir að mæta alla daga og gera sitt besta, við eigum að búast við því frá þeim, þeir eru líka að fá borgað fyrir þetta,“ sagði Glasner á blaðamannafundi.

„Það kom mörgum á óvart að þeir byrjuðu leikinn um daginn og það mun koma mörgum ykkar á óvart ef þeir byrja aftur á morgun vegna orðróma en þeir eru samningsbundnir. Þeir eru í lykilhlutverki og verða það svo lengi sem þeir eru hérna. Ef eða þegar þeir fara, hvernig sem það verður, þá vilja þeir fara sem leikmenn sem gerðu allt sem þeir gátu fyrir félagið.“

