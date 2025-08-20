Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.8.2025 | 11:29

Áfall fyrir Arsenal

Kai Havertz er að glíma við meiðsli.
Kai Havertz er að glíma við meiðsli. AFP/Paul Ellis

Þýski knattspyrnumaðurinn Kai Havertz missir væntanlega af næstu leikjum Arsenal vegna hnémeiðsla.

The Athletic greinir frá að Havertz hafi ekki æft með Arsenal í dag en á þessu stigi er óvíst hve alvarleg meiðslin eru.

Meiðslin hjá Havertz þýða að Viktor Gyökeres er eini framherji liðsins sem er til taks þar sem Gabriel Jesus er enn að jafna sig á krossbandsslitum.

Samkvæmt ofangreindum miðli er Arsenal opið fyrir því að kaupa sóknarmann áður en félagaskiptaglugganum verður lokað um mánaðamótin.

