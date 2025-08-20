Arsenal að stela skotmarki Tottenham

Enska knattspyrnufélagið Arsenal hefur komist að samkomulagi við Crystal Palace um kaup á enska landsliðsmanninum Eberechi Eze fyrir 60 milljónir punda.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að erkifjendur Arsenal í Tottenham Hotspur hafi verið langt komnir með að fá kauptilboð samþykkt í Eze en að hann vilji sjálfur frekar fara til Arsenal.
Þar hóf Eze feril sinn í yngri flokkum og bendir allt til þess að hann sé nú á heimleið, en hann lét hafa eftir sér í viðtölum á yngri árum að hann væri stuðningsmaður Arsenal.
Eze er 27 ára fjölhæfur sóknarmaður sem spilar oftast á vinstri kanti eða sem sóknartengiliður. Arsenal ákvað að leitast eftir því að finna nýjan sóknarmann eftir að Kai Havertz meiddist á hné í dag.
Á Eze 11 A-landsleiki að baki fyrir England og hefur skorað eitt mark. Leikirnir fyrir Palace á undanförnum fimm árum eru orðnir 169 og mörkin 40 í öllum keppnum.