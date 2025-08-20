Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 20.8.2025 | 20:17

Arsenal að stela skotmarki Tottenham

Eberechi Eze í leik með Crystal Palace.
Eberechi Eze í leik með Crystal Palace. AFP/Glyn Kirk

Enska knattspyrnufélagið Arsenal hefur komist að samkomulagi við Crystal Palace um kaup á enska landsliðsmanninum Eberechi Eze fyrir 60 milljónir punda.

Breska ríkisútvarpið greinir frá því að erkifjendur Arsenal í Tottenham Hotspur hafi verið langt komnir með að fá kauptilboð samþykkt í Eze en að hann vilji sjálfur frekar fara til Arsenal.

Þar hóf Eze feril sinn í yngri flokkum og bendir allt til þess að hann sé nú á heimleið, en hann lét hafa eftir sér í viðtölum á yngri árum að hann væri stuðningsmaður Arsenal.

Eze er 27 ára fjölhæfur sóknarmaður sem spilar oftast á vinstri kanti eða sem sóknartengiliður. Arsenal ákvað að leitast eftir því að finna nýjan sóknarmann eftir að Kai Havertz meiddist á hné í dag.

Á Eze 11 A-landsleiki að baki fyrir England og hefur skorað eitt mark. Leikirnir fyrir Palace á undanförnum fimm árum eru orðnir 169 og mörkin 40 í öllum keppnum.

