Frá Villa til Roma

Leon Bailey er genginn til liðs við Roma.
Leon Bailey er genginn til liðs við Roma. AFP/Oli Scarff

Ítalska knattspyrnufélagið Roma hefur samið við jamaíska kantmanninn Leon Bailey um að leika með liðinu að láni frá Aston Villa. Gildir lánssamningurinn út nýhafið tímabil.

Bailey er 28 ára gamall og inniheldur lánssamningurinn kaupmöguleika fyrir Rómverja að honum loknum.

Hann var í minna hlutverki hjá Villa á síðasta tímabili en tímabilin á undan og er samningsbundinn félaginu til sumarsins 2027.

Bailey gekk til liðs við Villa frá Bayer Leverkusen sumarið 2021 og á að baki 144 leiki og 22 mörk í öllum keppnum fyrir enska félagið.

