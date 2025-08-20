Tilboði Newcastle hafnað

Enska knattspyrnufélagið Brentford hefur hafnað 40 milljóna punda tilboði Newcastle United í sóknarmanninn Yoane Wissa.
The Athletic greinir frá því að tilboðið hafi hljóðað upp á 35 milljónir punda auk fimm milljóna að ákveðnum ákvæðum uppfylltum.
Wissa vill ólmur fara til Newcastle og er til að mynda hættur að æfa með Brentford og búinn að fjarlægja allt sem viðkemur Brentford af samfélagsmiðlaaðgöngum sínum.
Hann er 28 ára gamall landsliðsmaður Alþýðulýðveldisins Kongó sem skoraði 19 mörk í 35 úrvalsdeildarleikjum fyrir Brentford á síðasta tímabili.