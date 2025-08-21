Eyddi færslunni eftir svar leikmannsins

Félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano eyddi færslu á Instagram sem fjallaði um möguleg félagaskipti Manuel Akanji frá Manchester City á Englandi til tyrkneska félagsins Galatasaray eftir að Akanji svaraði færslunni.
Í færslunni skrifaði Romano um að City hefði samþykkt 15 milljóna punda tilboð Galatasaray í varnarmanninn.
Akanji svaraði færslunni og sagðist ekki vita neitt um meint félagaskipti. Í kjölfarið eyddi Romano færslunni.
Svisslendingurinn var allan tímann á bekknum hjá City er liðið vann Wolves 4:0 á útivelli í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar síðastliðinn laugardag.